Pico y el hijo pródigo de VOX

La sorpresiva reaparición en escena electoral del que fuera mano derecha de la Consejería de Anticomunismo, Merchandising y Comegambas de Mariano Veganzones copando el codiciado encabezado de lista por Valladolid tiene unas cuantas lecturas. Pero vamos a abreviar para evitar esguinces cerebrales. Alberto Díaz Pico fue la mano que mecía la cartera de Veganzones. Es el hilo conductor y de confianza de la que fuera lugarteniente de Gallardo, Monserrat Lluis, a la que Dios compensará por tanta paciencia con el mozo, porque no hay dinero que pague el padecimieto, hoy en primera línea de estrategia y pactos. La ascensión de Pico, soterrado en su puesto de la Junta desde que se quebró la coalición, en el departamento de Deportes, ha sembrado cierta inquietud en VOX, incluido el candidato que hace meses que se llevó el gato al agua, como fuimos contando en estas crónicas de estoque y capote. Ser número uno por Valladolid, las circunscripción donde VOX tiene tres y aspira a crecer, a decir de los timoratos dirigentes populares, no es baladí. Es la plaza ansiada por muchos. Es más, la ansiaban todos, excepto Pollán, que nunca renegó de sus orígenes y pidió León por encima de todo. Pero Pico no llega solo, llega con Veganzones y sus 30 kilos de banderita. Es el hijo pródigo. Después de renegar de VOX y romper el carné cuando se quedó sin consejería, volvió a casa antes de Navidad. Con la presencia de ambos en las listas se rompe el hilo conductor que todavía mantenía Gallardo, exhibido en desayunos en el hotel en el que se reúnen patronal y sindicatos. Pero además, Pico, el mejor conocedor del entramado de la Junta y sus competencias, jurídico militar que es él, estará en primera línea de negociación, tutelado por Lluis para evitar que el PP les cuele la goleada de 2022 en el caso de que quieran repartir gobierno, que no quiere Abascal. Un nuevo equilibrio llega a VOX desde el lado oscuro de Bambú. Pico llega para ser, no para estar.