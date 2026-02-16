La venganza de Soria Ya

Creado: Actualizado:

En sus inicios, la plataforma Soria Ya tuvo en su punto de mira un solo objetivo a abatir: el Partido Popular. El entonces presidente provincial, Javier Marqués, o su secretario general, José Antonio de Miguel, bien lo recordarán. La verdad es que todos lo recordamos. En esos años que podríamos calificar ‘de plomo’, algunos de los integrantes de la plataforma, hoy ya desaparecidos, consiguieron movilizar a parte de la sociedad soriana bajo el paraguas de lo que parecía un movimiento ciudadano. Les reconozco que les salió bien. Las pretensiones de algunos de ellos, y quien se las marcaba desde la sombra, es otra historia. Recuerdo aquellas calles, bares y comercios, con carteles colgados donde a todo color se señalaba a los políticos con su foto. Miren si ha cambiado la película, que ahora son ellos quienes se han subido al tíovivo de la política, como decía Jesús Posada, cobrando esos sueldos que a otros les reprendían. A principios del año 2000, y como secretario general de las Nuevas Generaciones del PP de Soria, escribí un artículo en este mismo rotativo donde animaba a la plataforma a fundar un partido, quitarse la careta, y hacer política donde había que hacerla. Pues bien, veinte años después así ha sido. Y les ha debido de gustar, porque ahora quieren más. La semana pasada, la hoy reconvertida plataforma en partido político -porque eso de movimiento ciudadano ya no se lo cree nadie-, ha anunciado que se presentará también a las elecciones municipales de 2027. Y dice ahora que lo hace porque en las anteriores no tenía bagaje, experiencia o no sé qué más. Pero yo les digo que tararí que te vi, y que lo que aquí se está fraguando, es la venganza de don Mendo llevada a la política soriana. A nadie con dos dedos de frente se le escapa que en las anteriores elecciones municipales hubo serias presiones hacia la plataforma para que no se presentaran al ayuntamiento de la ciudad, y no tocar así, hablando mal y pronto, las pelotas. Se lo digo yo. ¿Y qué ha ocurrido para ese giro de 180 grados? Pues básicamente que hay quien ha visto una amplia pérdida de confianza por meterse en política pero que hay que seguir justificando para sobrevivir; que en las autonómicas el golpe va a ser duro; y que, sobre todo, y aquí viene la venganza que en ningún sitio como en política se sirve tan fría, hay que hacer daño a quien nos va a joder de lo lindo. Algunos de los tres actuales procuradores de Soria Ya, me aventuro a decir se van a ir al traste y quien se va a beneficiar de ello es el PSOE. Piensen que ante unas elecciones municipales donde salvo sorpresa, el candidato ya no va a ser el invencible Carlos Martínez, ha quedado el perfecto campo de caza para disparar a gusto, cobrarse la pieza, y poner el monte patas arriba. Aún queda mucho, sí, pero como el olfato aún no me falla, les auguro que vamos camino a un nuevo tripartito municipal como el del PSOE, ASI e IU que gobernó la ciudad cuatro años. Las siglas cambiarán. Lo veremos. Y será el principio del final para algunos, acuérdense. Ya lo decía el Generalísimo: «hágame caso, no se meta usted en política».