El gurruño, un incunable

El día en que Mañueco, el del PP, decidió hacer una bola con la hoja de desafíos que le despachó Hierro, el de VOX, en el debate de política general seguramente no era consciente de que estaba forjando una leyenda del género documental de la política patria. El gurruño ya es un incunable. Y va camino de convertirse en una pieza codiciada a la altura de los códices calixtinos, entre otras cosas porque recoge los sermones, himnos y milagros de los de Abascal, el de VOX, en Castilla y León. Tal es el relumbrón que ha adquirido la valiosa pieza, guardada en la nevera del despacho de los de VOX, junto a las botellas de agua con gas, que también lo ha hecho suyo el candidato de VOX, Pollán, el de VOX. Pollán, comparte cartel electoral con Abascal, aunque no todos los días ni en todas partes. Ese es uno de los misterios estratégicos de la campaña de la tercera fuerza política autonómica. En Lerma y en Peñafiel también tienen derecho a saber que, más allá de que se presente Abascal, el 15-M en la papeleta va Pollán, designado por la gracia divina y humana de Bambú para batirse el cobre en dos debates televisivos a los que no puede acudir Abascal. La gran incógnita de estos comicios, resuelto lo de Carlos Martínez, el del PSOE, es saber cuándo volverá a ver la luz de los tiempos el gurruño. No sería un exceso que Santonja programara una edición de Las Edades del Hombre, con sede en las Cortes de hemiciclo nacarado, bajo el lema De gurruños y ambiciones, aprovechando que al mismo tiempo se organice un aquelarre de hinchables en el exterior y las monjitas vendiendo sus delicias conventuales. No lo descarten siempre que en el hemiciclo albergue novillada de abono, a las cinco de la tarde, para evitar madrugones a Tudanca, el del PSOE de Page, el del PSOE de sí mismo, con su apartado y vermú torero. El gurruño en su hornacina. En el acristalado despacho de Pollán de 200 metros cuadrados, con el gallo de San Isidoro erguido en la mesa. Son ideas.