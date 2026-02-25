40º premios Goya con toque soriano

Creado: Actualizado:

La 40.ª edición de los premios Goya se celebra este año en Barcelona. Durante unos días, la Ciudad Condal se convertirá en epicentro del cine español. Cuatro décadas después de aquella primera gala de 1987, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España conmemora una trayectoria marcada por la transformación constante de una industria que ha sabido sobreponerse a crisis económicas, cambios tecnológicos y a nuevas formas de consumo audiovisual. En este complicado contexto, la presencia de talento soriano adquiere un significado especial.

Entre las nominaciones destaca “La conversación que nunca tuvimos”, dirigido por la cineasta soriana Cristina Urgel, que compite en la categoría de mejor cortometraje documental. No se trata únicamente de una nominación más en la lista; para Soria supone la confirmación de que su voz cultural también encuentra eco en los grandes foros nacionales.

El cine español llega a esta 40.ª edición en un momento de diversidad creativa. Conviven producciones de amplio presupuesto con proyectos independientes que encuentran su espacio en festivales de cine y plataformas digitales. Las historias cuentan realidades antes poco representadas y las miradas se han multiplicado. En esa evolución, ha sido determinante el creciente protagonismo de las mujeres en la dirección, un ámbito históricamente dominado por hombres.

Durante años, el acceso de las mujeres a la dirección cinematográfica fue limitado y desigual. Hoy, sin embargo, su presencia es cada vez más sólida en todas las categorías, también en el documental. La nominación de Cristina Urgel se inscribe en esa tendencia que no solo corrige una brecha histórica, sino que amplía el horizonte narrativo del cine español. Más directoras significan más perspectivas, más matices y una representación más rica de la sociedad.

“La conversación que nunca tuvimos” aborda los silencios familiares, las palabras que quedaron pendientes y las heridas que atraviesan generaciones. Con una puesta en escena contenida y una narrativa que huye del efectismo, el documental apuesta por la honestidad emocional. Esa sobriedad conecta con una idea muy ligada a esta tierra: lo soriano entendido como profundidad, resistencia y autenticidad. Sin grandes alardes formales, la obra logra interpelar al espectador desde lo íntimo, convirtiendo una experiencia particular en un relato universal.

Hablar de lo soriano en el marco de los Goya no es un gesto retórico. Soria ha sido con frecuencia asociada a la despoblación y a la falta de oportunidades, pero también a una tradición cultural sólida y discreta. La presencia de una directora nacida en esta provincia en una cita de alcance nacional rompe tópicos y reivindica el talento que surge lejos de los grandes núcleos urbanos.

La elección de Barcelona como sede de esta edición refuerza la idea de un cine plural y descentralizado. La itinerancia de la gala subraya que la cultura cinematográfica española es el resultado de múltiples territorios y sensibilidades. Que una cineasta soriana compita en una ceremonia celebrada en la capital catalana simboliza ese diálogo entre lo local y lo nacional, entre la raíz y la proyección exterior.

El papel de las mujeres directoras adquiere aquí una dimensión especialmente relevante. No se trata solo de ocupar espacios, sino de ejercer liderazgo creativo y de convertirse en referentes visibles. En provincias como Soria, donde las oportunidades pueden parecer más limitadas, contar con ejemplos cercanos resulta fundamental. Las jóvenes que hoy se plantean estudiar Comunicación Audiovisual, cine o emprender un proyecto artístico necesitan comprobar que ese camino es posible.

Cristina Urgel representa esa posibilidad tangible. Su trayectoria demuestra que desde Soria se puede llegar a los principales escaparates del cine español sin renunciar a una identidad propia. En este sentido, su figura reviste una dimensión que excede la estricta valoración artística. Para las jóvenes sorianas su nominación constituye un referente tangible. La visibilidad importa. La posibilidad de reconocerse en quien ocupa un espacio de liderazgo creativo tiene un efecto multiplicador que ninguna estadística puede medir con exactitud.

La cineasta Isabel Coixet afirmó: “El cine no tiene género, pero sí mirada”. En esa distinción reside una clave esencial. La incorporación de más mujeres a la dirección no implica la creación de un compartimento estanco, sino la ampliación del campo visual desde el que se narran las historias. Cada nueva directora añade matices, cuestiona inercias y propone otras formas de representar el mundo.

En la celebración de estos 40 años de los premios Goya, el cine español mira a su pasado con orgullo y a su futuro con prudente optimismo. Y en ese horizonte, la presencia de mujeres como Cristina Urgel, firmes en su vocación y conectadas con sus raíces, simboliza una industria más abierta, más plural y más representativa de la sociedad a la que retrata.

Pedro Estepa Menéndez es director de cine