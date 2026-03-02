Un plan que debe pasar del papel a la realidad de los hechos

Creado: Actualizado:

Mucho ha llovido desde que en 2005 se creara la Unidad Militar de Emergencias (UME), uno de cuyos batallones más importantes se asienta en el acuartelamiento de Ferral de Bernesga en León. La llegada de la UME suponía la primera gran inversión del ejército en tierras castellanas y leonesas, donde antaño eran innumerables los destacamentos militares en todas y cada una de las provincias de la Comunidad.

Ahora, años después de un nuevo desierto sin más inversiones importantes, desde Defensa se anuncia un plan de contratación que, de cumplirse, traerá a la Comunidad una importante cuantía económica, con proyectos e inversiones. Pero la clave es esa, que se cumpla y ejecute para que no se quede sólo en el papel.

Un plan que, a decir del propio Ministerio, nace como una herramienta fundamental para «las necesidades de los operadores económicos de manera eficiente, ofreciéndoles un conocimiento detallado de las acciones contractuales que se pretenden acometer en el ejercicio 2026, así como la tramitación y formalización de contratos públicos para la obtención de obras, suministros y servicios orientados». Toda una declaración de intenciones que viene a evidenciar que se va en serio, en lo que a la ejecución de este plan se refiere. Ahora toca el momento de que se ponga negro sobre blanco y comience a realizarse ese plan de actuación.

Son varios los proyectos que Defensa tiene sobre la mesa para Castilla y León. Ahí está Monte la Reina en Zamora, que lleva años de anuncios y espera, pero que parece que ahora sí pasa de las palabras a los hechos. Sin olvidar la unidad de drones de la UME en León o Numant-IA en Soria, donde se proyecta un Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas, que se prevé arranque a principios de 2028.

Grandes proyectos todos ellos y en provincias que necesitan de impulsos e inversiones para proyectarse hacia el futuro. Pero este plan de Defensa abarca a la totalidad del territorio de la Comunidad, de ahí que deba aplaudirse y valorarse como lo que es, un buen plan que, eso sí, debe pasar del papel a la realidad de los hechos. El ejemplo a seguir, aquella UME que se anunciaba y se creaba casi sin solución de continuidad.