Los debates y la Champions

Los debates electorales son como una semifinal de urnas a doble vuelta. La campaña está trazada. Con Abascal y Mañueco cada uno por su linde. La única capacidad de sorpresa es la que pueda ofrecer el PSOE CyL en la peor campaña de su historia. Si volverá a rugir el 127, la escobilla o una versión de country de Yo no soy esa, de la inolvidable Mari Trini, ahora que sabemos que Daniel de la Rosa, más figura que genio, ya se ve de vicepresidente de la oposición con consejería de la Mesa de Cortes, a razón de 105.000 euros anuales en compensación por perder un escaño en Burgos. Los debates están a la vuelta de la esquina de mañana, como la Champions. La tendencia es ser conservador y amarrar un resultado que te deje vivo y con opciones para la vuelta. Carlos Martínez juega en casa el primer duelo y va a tener que arriesgar más. En realidad deberían arriesgar todos, porque este primer debate es el que tiene opciones de ser visualizado por los que no se duerman antes del descanso. El de vuelta lo tiene más crudo que Irán. Compite con octavos de Champions. Barça y Atleti en su prime (time). Entre un duelo de política regional y una eliminatoria del camino a la orejona la duda es si ver a los de Flick o a los del Cholo, o alternar en función del discurrir de los duelos. Es decir, a los tres contendientes de aquí no los va a contemplar ni la familia en el debate de vuelta. Por eso todo lo que aspiren a sacar o a no peder deberán hacerlo mañana. Sin contar con que el segundo, en recta final de campaña, llega con denso hastío del electorado, que viene fatigado de tanta campaña. Estamos a punto de ponernos al nivel de Portugal, país en el que las elecciones son ya más habituales que el bacalao na brasa. En definitiva, ¿qué esperamos de los debates? Nada. Por simplificar: nada de nada. Dos a la defensiva y uno al remate. Mañueco sólo tiene que dejarse hacer la pinza. Y los otros procurar no mancarse. En las casas de apuestas sólo cotiza a la baja la derrota de los tres.