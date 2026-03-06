Acertada declaración para convertir en prioritarios los proyectos de Indra

Creado: Actualizado:

Los cambios que se están produciendo en el panorama internacional han obligado a Europa a incrementar sus inversiones en defensa y España ha seguido la estela. Castilla y León recibirá importantes inversiones en este terreno, con la destacada apuesta de Indra para crear tres nuevas instalaciones en Valladolid y en León, dos fábricas y un centro de ingeniería de defensa y de seguridad. Son inversiones importantes que superarán los 41 millones de euros y que además supondrán la creación de medio millar de puestos de trabajo, la mayor parte de ellos cualificados. Ante la importancia de la apuesta de la empresa, la Junta de Castilla y León ha aprobado la declaración de Proyecto Industrial Prioritario, lo que supone un espaldarazo a la iniciativa de la empresa y permitirá agilizar la tramitación y ejecución de las inversiones.

El impacto de la propuesta de Indra es evidente, con una interesante aportación en el terreno de la innovación, un impulso a la dinamización del tejido productivo de la Comunidad y una buena fórmula para retener y atraer talento al territorio. Sin olvidar, por supuesto, el impacto en el mercado laboral gracias a la creación de 500 empleos.

Con estos argumentos, la declaración de Proyecto Industrial Prioritario es totalmente acertada y, además, supone un buen ejemplo de colaboración entre administraciones, ya que los proyectos están impulsados por el Ministerio de Defensa, cuyo plan de inversiones para mejorar la seguridad de España y de la Unión Europea abarca también otras actuaciones en la Comunidad, como ampliaciones y mejoras de dos centros en la provincia de León y otro en Salamanca.

La declaración de la Junta permitirá que los plazos para la tramitación y ejecución de los proyectos se reduzcan a la mitad, con lo que podrán estar finalizados en 2027, no solo por la declaración de urgencia de todas las actuaciones que sean competencia de la Junta de Castilla y León, sino porque también incluye el compromiso de arbitrar mecanismos de coordinación para agilizar procedimientos que dependan de otras administraciones públicas. La justificación del acuerdo del Consejo de Gobierno está en la magnitud del proyecto, pero además añade garantías, ya que para que la declaración se haya producido, Indra ha tenido que comprometerse a mantener las inversiones y el empleo en cada uno de los emplazamientos por un periodo mínimo de cinco años desde la finalización del proyecto.