Un nuevo gobierno para todos, salido del diálogo y del entendimiento

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En vísperas de la ronda de contactos políticos preliminar a la constitución de las Cortes de Castilla y León hemos conocido a través de los datos de la contabilidad regional que Castilla y León crece a un ritmo importante. Nada menos que con un 3,3% creció la economía de la comunidad en el 2025, muy por encima de las siempre prudentes previsiones del consejero Carlos Fernández Carriedo, que nunca se pilla los dedos pronosticando a la baja. Casi tres veces más fuerte que las economías de la zona euro y algo menos de un punto mejor que el comportamiento de la media española, que está a la cabeza de una Europa tan ralentizada como desorientada en toda su acción política. Otro año más que el apocalipsis no llega ni se cumplen los vaticinios de los que siempre hablan mal de esta tierra por puro odio ideológico. Y nada más.

Y esto sucede, con el empuje de la industria y el sector primario, el mascarón de proa de la economía, mientras el PP tiene que formar un nuevo gobierno siguiendo los mandatos de las urnas. El tercero de Alfonso Fernández Mañueco. Al PP no le queda más remedio que entenderse con VOX. Y a VOX no le queda más remedio que aceptar el gobierno del PP, en solitario o en compañía de los de Abascal, para evitar un bloqueo innecesario de la acción política en Castilla y León. No deja de estar acertado el nuevo líder de los de VOX, el todavía presidente en funciones de las Cortes, Carlos Pollán, al advertir que su partido tiene enorme peso en la realidad política salida de las urnas. La nefasta gestión de las expectativas electorales no debilita la fortaleza de VOX en el arco parlamentario. Tercera fuerza política. Nunca una tercera fuerza política tuvo 14 escaños. Antes fueron Ciudadanos, con 12, y Podemos con 10. Eso es tan cierto como que, en gran medida, por esa gestión de expectativas erráticas, comparando el ciclo de Castilla y León con los de Aragón y Murcia, el PP de Mañueco es el partido que más fortalecido ha salido de largo. Y esto son números igual de reales que los que exhibe Pollán. El PP de Mañueco ganó, ganó con más distancia sobre el PSOE y sobre el propio VOX. Pero más allá de estas cuentas y relatos sobre la realidad electoral. Ahora llega la realidad del arco parlamentario. Y esa realidad dice que el PP está llamado a gobernar y que para ello va a necesitar el concurso de VOX, que también tiene que tener claro cuál es su peso minoritario, pero necesario, a la hora de poner trasladar los deseos de los ciudadanos a la realidad de un gobierno. Porque el gobierno que salga del diálogo y las negociaciones debe ser un gobierno para todos y para el bien y el progreso de todos, y todos los territorios. No sólo para forofos o hooligans. Y nada más.