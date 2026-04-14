VOX casi arrasa con Ikea

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Ya lo dijo Carlos Pollán en su afamada y última intervención del día del Estatuto como presidente del parlamento: «No creemos en las autonomías». Creemos en los BMWs de Cortes. Pero lo dijo para quien quiso escuchar los ecos del hemiciclo nacarado. Ya lo dijeron los mayores de VOX desde el 15-M: «No queremos ni vamos a negociar sillones». Dos sofás cama, como BMW adosado, de la Mesa de las Cortes para la buchaca de los de Abascal. Si reniegan dos veces más de los sillones, arrasan con Ikea, Merkamueble, Boom y se les queda pequeño Carlos Pastor allá por Cuéllar. Dime de qué reniegas y te diré qué ansías, dice un viejo proverbio húngaro de los tiempos de Orban. Llamaron desde Bambú a Cortes y comunicaron: estos son los dos agraciados, en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, con otros tantos BMWs con su chófer y todo. Y de momento, las ansiadas medidas esas que tanto les preocupan, deben ser las de los sillones, como ellos mismos, desde Abascal hasta el último clon, se referían a las plazas en Cortes. Es más, tienen tanta aberración a los sillones que se han llevado dos por el precio de uno, aprovechando la oferta de última hora de Mañueco, rumboso en Lunes de Aguas. El PP mantendrá el control de la Mesa mientras VOX se mantenga en la venidera coalición. Al PSOE se le acabó lo de jugar el gato y al ratón con los colegas de VOX para chinchar a Mañueco con paridas sin consecuencia práctica. Todo queda igual o parecido. A Paco Vázquez se le acabó poniendo cara de segunda autoridad de la Comunidad, tal y como pronosticamos en esta isla de música y palabras. Y con esto y un bizcocho, hasta después de las andaluzas, que es cuando cuajará el pacto y el gobierno. Fin al efímero cuento de la lechera de que el único procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, hiciera cumbre en la presidencia de Cortes, tentando en tan desesperada operación por el PSOE de Carlos Martínez, que sigue a ver como rueda.