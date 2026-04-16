La tecnología como potencial para el impulso del talento y la economía

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La tecnología avanza a pasos agigantados. Lo que hace apenas unos años era de última generación y lo más puntero, ahora no pasa de ser algo desfasado. Y en ese mundo tan cambiante, tecnológicamente hablando, es esencial el subirse a ese tren de la tecnología, la investigación, el desarrollo y la innovación. Esa I+D+i que todo lo rige y lo marca.

Eventos como el Salamanca Tech Summit vienen a poner en valor la fortaleza que esta tierra de Castilla y León tiene ya en esta materia. Un simposium donde la tecnología, la innovación y talento convergen para crear el futuro. Y ese tiene que ser el reto de las administraciones a todos los niveles, central, autonómico, provincial y municipal, el de articular las herramientas necesarias para que las universidades, como la de Salamanca, anfitriona de este importante evento, y el resto puedan impulsar aún más la formación de ese gran talento joven que tiene esta tierra.

Talento juvenil al que hay que prestarle también las herramientas necesarias para que pueda quedarse a desarrollar toda su actividad en la Comunidad. Romper la tendencia de ser una tierra que exporta jóvenes talentosos tiene que ser otro de los objetivos, sino el más importante, en el que deben implicarse las administraciones. Ahí es donde se juega el desarrollo futuro.

Durante estos días Salamanca, y con ella toda Castilla y León, se va a convertir en el punto de encuentro clave para investigadores, empresas, startups e inversores. Será un conexión del talento, las ideas y la visión de futuro sobre lo que se está haciendo y, casi lo más importante, lo que está por venir. Pero en esta tarea de apuesta por la tecnología, la innovación y del desarrollo de la misma no sólo juegan un papel fundamental las administraciones y las universidades, también deben implicarse las empresas y los profesionales de este sector tecnológico.

Y es que si algo tiene Castilla y León, además de un gran talento joven, son empresas y empresarios punteros en el mundo de la tecnología, la innovación, el desarrollo y la investigación. Profesionales que deben ser tenidos en cuenta y escuchados por esa administración que debe ejercer su labor de dirección y coordinación de esas políticas que venga a situar a la tecnología como ese potencial que ya es para el impulso del talento y la economía de la Comunidad.