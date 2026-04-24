Nuevo capítulo del culebrón Cerro de los Moros

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En la serie mediática del urbanismo soriano la Sentencia del T.S.J. de Castilla y León (Sala de lo Contencioso Administrativo de Burgos), de 10 de abril de 2026, ha inaugurado una nueva temporada de emociones y controversias respecto a un escenario de singular valor paisajístico y cultural cuyo destino viene sufriendo desde 1994 intrigas y vaivenes dignos del mejor guion cinematográfico.

Me refiero al paraje situado entre el río Duero, el Cementerio, las laderas del Castillo y la bajada de la Rumba. Es el Sector Sur D-4 «Cerro de los Moros» del vigente P.G.O.U. de 2006.

Haría bien el concejal de urbanismo del ayuntamiento de Soria en guardar prudente silencio o mucha cautela en sus manifestaciones públicas, con frecuencia erráticas y siempre equivocadas cada vez que decide hablar de este paraje y de los evidentes intereses especulativos que lo rodean. Porque D. Luis Rey y el ahora ya ex-alcalde D. Carlos Martínez ya estaban en el ayuntamiento de Soria como concejales en 2004, cuando se aprobó el convenio de reclasificación urbanística de los terrenos y la revisión del P.G.O.U. de 2006 que sirvieron para transformar un aprovechamiento urbanístico del 0,10 m2/m² en 0,65 m2/m² para este sector. Más de 43 hectáreas de suelo urbanizable una vez excluidos los terrenos del ferrocarril para construir entre 1.200 y 1.300 viviendas, locales, equipamiento, etc. Un pueblo de tamaño mediano como Ágreda entre el castillo, el cementerio y el río, frente a la ermita de San Saturio, sustituyendo los grises alcores y cárdenas roquedas que inspiraron al poeta por bloques de viviendas en altura.

Ciertamente D. Carlos y D. Luis votaron en contra de aquel convenio en 2004 y luego contra la revisión del P.G.O.U. de 2006 que es el actualmente en vigor.

En 2007 fueron ellos y su partido el P.S.O.E. los que triunfaron en las elecciones municipales y D. Carlos Martínez fue alcalde de Soria por primera vez hasta hace cuatro días y D. Luis Rey concejal de urbanismo desde entonces y hasta ahora mismo. ¿Hicieron algo contra aquel convenio que estimaban lesivo y contra el Plan General al que se habían opuesto? Nada. No hicieron nada. El convenio fue sepultado al fondo de un cajón y con el P.G.O.U., que tiempo de sobra han tenido para revisarlo, lo único destacable que han hecho en 19 años ha sido tragar con unas 40 modificaciones puntuales a capricho de promotores, constructores y propietarios del suelo. Lo más grave es que, transcurridos todos estos años de actividad municipal, dudo que ni el ya ex-alcalde ni el concejal de urbanismo hayan aprendido algo de planeamiento, gestión o policía urbanística ni sepan bien de lo que están hablando cuando abren la boca en estos temas.

Al margen de ellos los avatares del sector Cerro de los Moros siguieron su curso. Aún no se había publicado la revisión del P.G.O.U. en el B.O.CyL cuando los propietarios que firmaran aquel convenio con el ayuntamiento ya vendieron los terrenos a terceros y estos seguidamente a otros y así sucesivamente hasta que a todos les alcanzó la crisis con los correspondientes concursos, ventas, pactos, transacciones, etc.

Hasta llegar a los Pilares del Arlanzón S.L. que en diciembre de 2019, bien porque no le gustaran las previsiones del P.G.O.U. para el sector, bien porque aspiraran a rentabilizar mejor su explotación, le presentó al ayuntamiento una propuesta de modificación del plan que el ayuntamiento etiquetó como MP-27, expediente número 16.377/2019. Incluía los terrenos del ferrocarril que A.D.I.F. pugnó por excluir y la tipología edificatoria contemplaba vivienda unifamiliar y colectiva.

No fue la única propuesta de modificación del Plan para estructurar la zona.

El 3 de septiembre de 2021 D. José María Ezquiaga presentó en el Ayuntamiento otra propuesta diferente. Ya no estaban en esta los terrenos de A.D.I.F., la tipología edificatoria era exclusivamente de vivienda colectiva en altura (Baja + 3 plantas), contemplaba 1.311 viviendas y contenía una anomalía conceptual porque pretendía modificar también dos aspectos del Plan General que iban a afectar a todo el suelo urbanizable del municipio que no se hubiera desarrollado aún. (Esta anomalía ya había sido descartada en 2011 porque formaba parte de la MP-5, la cual había fracasado a propuesta del Consejo Regional de Urbanismo de Castilla y León).

El ayuntamiento no movió un músculo para tratar esta propuesta pero sí cometió, inexplicablemente, un error aparentemente menor pero que habría de tener grave trascendencia procesal, porque codificó esta nueva propuesta de regulación del Sector del Cerro con la misma etiqueta MP-27 de la propuesta de 2019 de la que difería tanto y le asignó erróneamente el mismo número de expediente.

Ante la pasividad municipal, que no se pronunció, también de forma inexplicable, ni sobre la aprobación inicial de la nueva propuesta de 2021 ni de la anterior de 2019, fue el promotor quien corrió con el trámite esencial de someter la propuesta de 2021 que había presentado el Sr. Ezquiaga a información pública y a solicitar los informes preceptivos. Aunque no todos porque para salvar el obstáculo también esencial del trámite ambiental utilizó el informe ambiental estratégico que había aprobado la Orden FYM/726/2020, de 20 de julio (BOCyL 160 de 7 de agosto de 2020) sobre la propuesta de 2019 (hoy caducada).

Se presentaron 373 alegaciones contra la propuesta de modificación del Plan General presentada por el Sr. Ezquiaga en 2021. Nadie las ha informado aún y están aún sin resolver.

El 17 de enero de 2023 volvió a la carga el Sr. Ezquiaga (quien a estas alturas no había justificado legalmente su protagonismo en este asunto ni su relación con los Pilares del Arlanzón S.L. porque inexplicablemente nadie en el ayuntamiento le había requerido para hacerlo pese a la obligación legal de justificar su posible representación) con otra propuesta de modificación del P.G.O.U. para este mismo Sector. Ahora serían 1.181 las viviendas, todas en alturas de Baja+4+áticos, o sea bloques de 6 alturas, pero mantenía contumazmente las dos modificaciones adicionales del P.G.O.U. para todo el suelo urbanizable del municipio. Un exceso que ya había fracasado en 2011 con la MP-5, como ya se ha dicho.

Pese a las variaciones introducidas no se amplió el trámite preceptivo de la información pública con un plazo adicional, ni se aportó ningún informe ambiental estratégico nuevo, ni hubo novedades en los informes sectoriales.

Pero esta vez, a propuesta del departamento municipal de urbanismo, primero el Alcalde y luego el Pleno sí reaccionaron y adoptaron una decisión: La de suspender “sine die” la tramitación ulterior de esta propuesta de 2023, o sea suspender la aprobación provisional de la MP-27, 2021/2023.

Esta Resolución de la Alcaldía de 28 de febrero de 2023, aunque no el Acuerdo del Pleno de 3 de marzo de 2023, es lo que ha declarado la Sala de Burgos como no ajustada a derecho, «..acordándose que por el Pleno del Ayuntamiento de Soria debe procederse a resolver sobre la aprobación provisional…».

Pese a las declaraciones del Sr. Rey, en evidente reacción defensiva y una vez finalizada por mandato judicial la etapa avestruz en la tramitación de todas las pretensiones urbanizadoras del Cerro, no sabemos aún a ciencia cierta cual será el rumbo que habrá de tomar el asunto, porque la sentencia no es firme y contra ella se pueden interponer recursos de casación por todas las partes (Pilares del Arlanzón, Ayuntamiento de Soria, Asociaciones ciudadanas personadas) bien ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o ante la Sala de Casación del T.S.J. de Castilla y León.

No sabemos si la reanudación del procedimiento administrativo para que el Pleno del Ayuntamiento resuelva sobre la aprobación provisional va a plantearse o no con esa transparencia que exige la trascendencia del tema para la Ciudad o va a continuar tratando el asunto el equipo de gobierno del P.S.O.E. solo con la promotora y en la clandestinidad, en lugar de hacerlo abiertamente con la Sociedad soriana a través del Consejo Sectorial de Urbanismo o incluso plebiscitariamente.

Lo que sí sabemos es que la hipotética aprobación provisional de la propuesta planteada en etapas sucesivas por los Pilares del Arlanzón S.L. y el Sr. Ezquiaga en estos momentos presenta serios obstáculos para que el Pleno municipal le pueda dar su aprobación en los términos en los que se encuentra sometida a su consideración y que son los siguientes:

1.- Existe un acuerdo plenario de 3 de marzo de 2023 de suspensión por plazo indefinido que es firme y consentido. La reanudación del procedimiento para pronunciarse el mismo Pleno sobre la aprobación provisional de las modificaciones del P.G.O.U. en el Sector del Cerro de los Moros exige previamente el levantamiento expreso de aquel acuerdo firme de suspensión.

2.- Hay 373 alegaciones ciudadanas en contra que ni han sido informadas ni resueltas ni notificadas las resoluciones pertinentes sobre ellas.

3.- Con el precedente del destino que se proporcionó desde el Consejo Regional de Urbanismo y la propia Consejería de la Junta de Castilla y León respecto a la MP-5 en el año 2011, la propuesta MP-27/2021/2023 no puede pretender modificar parámetros urbanísticos que afecten a todo el suelo urbanizable del municipio, extralimitándose territorialmente de lo que solo afecta al Sector SurD4 «Cerro de los Moros».

4.- La caducidad del Informe Ambiental Estratégico aprobado en su día por Orden FYM/726/2020, de 20 de julio (BOCyL de 7 de agosto de 2020) por el transcurso de los cuatro años de su vigencia, conforme al artículo 31.4 de la Ley 21/2023, que no puede ser sustituido por ningún informe de un Servicio Territorial como el de 5 de octubre de 2022, lo que equivale legalmente a la inexistencia del preceptivo informe ambiental estratégico, lo que determina a su vez la imposibilidad de continuar con la tramitación y su archivo.

Es decir la imposibilidad de que pudiera recaer aprobación provisional positiva por parte del Pleno del Ayuntamiento de Soria sobre el expediente sometido a su consideración.

Todo ello sin profundizar siquiera en aspectos más precisos del procedimiento sobre la ausencia de la ampliación del plazo de información pública a la vista de las variaciones de la nueva modalidad de propuesta de 2023, los entresijos técnicos del contenido o los matices de los informes sectoriales o el resultado del análisis de las 373 alegaciones contrarias a la urbanización del Cerro.

O la posibilidad nada desdeñable de que el Ayuntamiento de Soria, de oficio y a la vista de las circunstancias concurrentes, del estado de opinión ciudadana sobre los valores sujetos a tensión en este asunto, etc, decidiera simultáneamente considerar una modificación puntual del P.G.O.U. sobre este mismo Sector que resuelva definitivamente el futuro del paraje preservando en favor de la Ciudad los valores pasajísticos y culturales que seguirán comprometidos mientras el Ayuntamiento no abandone la política del avestruz que han inspirado la actitud del P.S.O.E. en este tema en los últimos 19 años.

La Sentencia de 10 de abril de 2026 sobre la Resolución de la Alcaldía de Soria de 28 de febrero de 2023 llega en el momento del relevo de esa alcaldía. Una coyuntura idónea para comprobar el temple y la determinación del nuevo protagonista de este drama que hemos denominado con cierta ligereza culebrón. Hoy por hoy la personalidad y las capacidades del próximo alcalde de Soria son una incógnita, así que el rumbo que deberá marcar de inmediato desde la alcaldía sobre este asunto va a ser un test de liderazgo significativo. En sus próxima decisión adivinaremos si va a prevalecer la habitual y conocida política del avestruz o se atreverá a desprenderse, al menos en este asunto, del influjo estéril y la sombra alargada de su mentor.