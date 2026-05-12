Trenes en riesgo, otra consecuencia de la desidia legislativa de la UE

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A alarma suscitada por el riesgo que corren más de dos millones de plazas anuales de AVANT en Castilla y León es otra consecuencia de la desidia legislativa de la Unión Europea, ese engendro cada día más trasnochado y alejado de la realidad. En virtud de la liberalización del transporte, que ha acarreado precios en los que la Alta Velocidad deja de ser un lujo al alcance de una clase social pudiente, para convertirse en un servicio público para todos los públicos, ahora Renfe tiene que ocuparse en sus talleres de Iryo, una compañía que no pisa los raíles de Castilla y León ni nos brinda ninguna oportunidad. Pero sí hay que asumir el cuidado y mantenimiento de sus trenes en los talleres de Valladolid. De cumplirse el mandato de la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia (CNMC), otro organismo que se las trae en su discernir habitualmente, supondría dejar en dique seco numerosas frecuencias de AVANT, las más demandadas, en Castilla y León, que entre otras cosas, favorecen el asentamiento de población en lugares como Segovia o Valladolid, sin necesidad de seguir engordando el censo de Madrid con gentes de aquí.

Cuando se piensa en la liberalización del mercado, desde Europa sólo se tienen en cuenta postulados teóricos liberales, sin detenerse a mirar las consecuencias en los territorios. Porque la misma legislación que sirve para unas regiones, incluso dentro de un mismo país, supone varapalos para otras. Como ocurrió con la gestión del lobo, que se prohibió cazar hasta que se dieron cuenta de que lo que estaba en riesgo era la supervivencia de la forma de vida de eso que llamamos mundo rural y que Bruselas, esa gran estafa, se compromete a proteger e impulsar con comisiones que sólo sirven para justificar las desmedidas nóminas de funcionarios y europarlamentarios, pero que a la hora de la verdad no vive para los disgustos de la Unión Europea. Ayer fue el lobo. Hoy la PAC. Y mañana los trenes AVANT.

Es de una enorme burla que en Castilla y León tengamos que sufrir las consecuencias de la llegada al mercado ferroviario español de la italiana Iryo, que sirve al sur y a Cataluña, pero que ni asoma por nuestro territorio ni nos ofrece la competencia de la francesa Ouigo, que ha metido en vereda los precios de Renfe, ese servicio público para ricos en el común de sus trayectos no recurrentes. Estos son los esperpentos que engendra la forma de legislar de la Unión Europea, que luego se encarga de perpetrar la CNMC, que suele mirar para otro lado ante las embestidas que sufren los ciudadanos, por ejemplo, ahora con la especulación del diésel, forrando a las gasolineras, surtidores y petroleras.