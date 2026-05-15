Dar la nota

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Todos quietos en Castilla y León. Quietos hasta que el domingo los andaluces decidan si quieren más Juanma Moreno en solitario, vamos con mayoría absoluta, que la tiene ahí, ahí, o en compañía de otros, ya saben de los de VOX. Esos de los que reniega el andaluz siempre que puede, pero a los que ya se abrazaba allá por el 2018 para auparse a la Presidencia de la Junta de Andalucía, pese a haber perdido las elecciones. De hecho es el andaluz, y no Alfonso Fernández Mañueco, quien tiene el privilegio, que cada cual le añada el calificativo que quiera, de ser el primer barón del PP en echarse en brazos de los de la derecha extrema para gobernar. Y, hete aquí, que ahora Mañueco, por mor de la estrategia partidista y del tacticismo de VOX, debe esperar a que los andaluces decidan este domingo qué quieren hacer con sus votos.

Y, mientras, los castellanos y leoneses, que hace ya dos meses decidían qué querían que se hiciera con los suyos, tienen que seguir en posición de espera a que VOX y PP ejecuten su pacto cantado y aclaren qué quieren hacer con las vidas de los castellanos y leoneses. Si antes había que esperar por los extremeños y después por los de Aragón, ahora toca dormitar hasta el domingo para saber qué y cómo vota Andalucía. Y más les vale rezar a los castellanos y leoneses para que no se le ocurra a otro barón ‘p0pular’ adelantar elecciones porque si no verán cómo sus preocupaciones vuelven a posponerse.

Claro que los hay que están a otras preocupaciones. Y si no que se lo digan al alcalde de León. Resulta que la capital leonesa tiene el honor de ser la elegida para que la Real Academia de la Lengua venga a tierras leonesas a limpiar, fijar y dar esplendor y al bueno de José Antonio Diez lo que se le ocurre es pedir que eliminen del diccionario la acepción castellanoleonés. ¿De verdad eso es lo que más preocupa a los leoneses? Pero es más, ¿se cree Diez que porque la RAE la eliminara, aquellos que no utilizan la y para unir Castilla y León y castellano y leonés se iban a corregir? No puede ser que un hecho tan relevante como el que la capital leonesa acoja un evento de calibre del pleno extraordinario de la RAE se aproveche para cuestiones baladíes y que nada aportan.

Todo lo contrario a la petición de incluir ‘papón’, ‘bracero’ y ‘seise’ en el diccionario de la Lengua. Eso sí es reconocer el acervo cultural de la Semana Santa de León. Eso sí es aportar lo leonés a la inmensa riqueza lingüística del país. Lo otro, lo de castellanoleonés no es más que un querer hacerse notar que acaba siendo un dar la nota.