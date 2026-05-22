Eclipse moral en el PSOE CyL

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A no mucho tardar la militancia del PSOE de Castilla y León mermará. Ya está tardando. Lo hará por el Oeste, donde se pone el sol. Vivirá un eclipse moral sin precedentes y sin esperar al 12 de agosto. El cerco del instructor Calama se estrecha cada día más sobre Zapatero y sus satélites mercantiles. Ayer las cuentas. A saber qué sorpresa nos deparará hoy la tenacidad del minucioso magistrado salmantino. Y los días venideros hasta la testimonial del 2 de junio, a la vuelta de la esquina, de la que saldrá el expresidente, faro ético e ideológico de la izquierda que le sobra a Sánchez, imputado, sin pasaporte y, previsiblemente, con fianza. Y que pare ahí. Al despacho de su señoría sabes cómo entras, pero no adónde sales. Que le pregunten a ese señor gordo que se sentaba en la segunda fila del hemiciclo y que nadie distingue en Ferraz y Moncloa ahora. A Cendón le tocará romper la ficha de su amigo y quien le adentró en el fragor de la política contra viento y marea, Tudanca y Moreno. Seguramente no haya nada más cruel en el devenir orgánico. Y de este drama que engendra la política actual, habilitada para superar nuestra infinita capacidad de sorpresa, saldrá una parábola. La parábola de los bocazas. Ahora con Carlos Martínez al frente de la cabalgata de moralistas tudanquistas. Esos que para el contrario y el resto suelen marcar angosto, escarpado, estrecho, elevado y sinuoso el desfiladero de la ética. Pero para ellos y sus amiguetes lo señalizan, enmoquetado, reluciente y con más anchura que los pasillos de las Cortes CyL, por donde podría transitar el tercer carril de la A-62 que va a hacer Puente, si le dejan los acontecimientos, entre Tordesillas y Dueñas. Van con dos varas. Una minúscula con la que miden las costillas al común. Otra kilométrica para rascarse el lomo sin forzar el ademán. Eso no es el PSOE de ayer ni de mañana. Es el PSOE de nunca de la cepa hispana. Al fondo, Martínez escupe para arriba en lo que parece una escena de los Cohen.