Cortes CyL, la Estrella de la Muerte

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La soberanía popular, la que paga los desmanes hoteleros y derroches cinematográficos de las Cortes de Castilla y León, sigue a la espera de que la institución abandone las sombras de Mordor en la que la metió Luis Fuentes y la sostuvo sin enmendarla su sucedáneo. De Ciudadanos a VOX es el camino que lleva al lado oscuro. Llegaron a regenerar y se afanaron en degenerar. Es la institución más oscurantista y oscura de esta nuestra comunidad. Sólo hay que rascar un poco en el nacarado del hemiciclo para hacer brotar la luz de las causas. El artífice de la opacidad no es otro, entre otros, que el amo de la junta de personal del lugar, a la sazón, oficiante, de cargo y sueldo, del asunto de la transparencia. Es decir, cobra por no hacer su trabajo. Luego, a parte, como parte contratante de la primera parte, el mayor de los letrados, acusado de acoso por acosar, a decir de la acosada, el tal Marcos Herrero, más dedicado a saraos e intrigas mestizas, le aderezaba, al de la transparencia opaca, unos tribunales para engordar la billetera. En tiempos, el funcionario de la transparencia dependía directamente del presidente de las Cortes y luego pasaba a ser palanganero del letrado mayor. El parlamento es un desierto. Los socialistas se han entregado al absentismo en cuerpo y alma. El grupo de altos funcionarios que lo trajinan todo hacen más horas en el Mestizo que en el tajo. Por eso no hay tiempo y están pendientes de publicar dos años de gastos hoteleros y la cuadratura del tipo de contratación que ha regido en las Cortes. Por eso ocultan el uso de los BMWs oficiales, que están todos registrados, pero no expuestos. Sobre este asunto rugirá pronto el dietaje y dietario del conductor , que no siendo de plantilla, pilotaba más que Fernando Alonso en los test de pretemporada. Como dijo un ilustre pensador de nuestro tiempo, ese lugar más tenebroso que la Estrella de la Muerte, pero sin control de asistencia laboral. Juntos dominaremos la galaxia.