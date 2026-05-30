Un acuerdo que afianza a Valladolid y Palencia y alivia a Castilla y León

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Certidumbre. Eso es lo que deja el desbloqueo definitivo del convenio colectivo y el acuerdo de Renault, un horizonte de certidumbre para la automoción en Castilla y León. Después de tiras y aflojar, de amenas de uno y otro lado y de paros y protestas, Renault y sindicatos se sentaban en una mesa a hacer lo que se les venía reclamando, dejarse de amenazas y dialogar. Y de ese diálogo llegaba un preacuerdo, primero, ratificado ahora por las asambleas de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, que viene a dar aún más viabilidad a las fábricas de Valladolid y Palencia y a garantizarles su futuro con un nuevo plan industrial, que viene aparejado con más empleo fijo y nuevos modelos.

Y es que el acuerdo para el nuevo convenio colectivo de Renault no supone un pacto laboral más, se trata de un balón de oxígeno y un blindaje, que viene a dar a un más fortaleza a un sector como el de automoción, y una multinacional como Renault, estratégicos para la economía y el Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León. Tras intensas jornadas de negociación, marcadas por el inevitable tira y afloja entre la dirección y los representantes de los trabajadores, el resultado final invita al optimismo y, sobre todo, a la estabilidad en un momento global de profunda incertidumbre para el sector como el de automóvil. La trascendencia de este acuerdo se fundamenta en tres pilares, que vienen a dar garantía de viabilidad de las plantas a medio y largo plazo, con consolidación laboral, garantía de futuro con los nuevos modelos que asegurarán la carga de trabajo para los próximos años y la paz social, que seguirá marcando el rumbo de Renault. Una paz social fraguada de la mano del diálogo. El respaldo mayoritario de los sindicatos UGT y CCOO demuestra la madurez de los agentes sociales, capaces de ceder en las pretensiones máximas para salvaguardar el bien común. Y lo mismo puede decirse de Renault, que también ha sabido entender y poner en valor la importancia de los trabajadores para hacer que las fábricas palentina y vallisoletana refuercen aún más su competitividad.

La transición hacia el vehículo eléctrico y las nuevas normativas ambientales están tensionando las cadenas de valor de todo el continente. En este escenario, que Valladolid y Palencia se ratifiquen como centros preferentes de producción de la multinacional francesa supone afianzarlas y un alivio para Castilla y León, que ve como Renault redobla su apuesta por la Comunidad.