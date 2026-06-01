La vivienda como parte vital para retener a los jóvenes y fijar población

Creado: Actualizado:

Población y vivienda se encuentran estrechamente ligados en Castilla y León. Sobre todo si se mira hacia los jóvenes y hacia esa obligación de generar políticas de oportunidades para retenerlos, que deben tener las administraciones. Y una de esas políticas tiene que estar inexorablemente ligada a la vivienda y, más concretamente, al acceso de los jóvenes a la misma. No se puede hablar de crear un proyecto de vida para la juventud castellana y leonesa, si este no pasa por tener la capacidad de independizarse y salir del domicilio familiar.

Castilla y León se enfrenta, a la vista de los últimos datos del Colegio de Notarios, a la paradoja de que, mientras los escaparates de las agencias reflejan una escalada de costes sostenida, el ritmo real del mercado inmobiliario empieza a dar síntomas claros de agotamiento. Las transacciones bajan porque el mercado se está quedando sin compradores capaces de asumir los importes actuales. Un escenario en el que quienes primero se quedan fuera de la ecuación no son los inversores, sino los jóvenes de la Comunidad. Para las nuevas generaciones de castellanos y leoneses, la vivienda, el poder acceder a una, se está convirtiendo en una barrera infranqueable. La trampa del acceso: precios al alza, menos crédito, por no hablar de la ratonera de un alquiler cada vez más elevado. Un panorama que les deja casi sin salida real para la emancipación. El diagnóstico del mercado autonómico actual evidencia dos realidades paralelas que se alimentan mutuamente y asfixian cualquier proyecto de futuro, menor demanda a mayor precio, tal y como lo confirman los últimos datos del Consejo General del Notariado. Al ser la compra de un piso casi una quimera y la financiación inaccesible para la mayoría de los jóvenes, la demanda de la juventud se desplaza, casi por obligación, hacia el alquiler. Y ahí se encuentran, de nuevo, con la misma barrera, precios al alza y una oferta menguante que absorbe un porcentaje del salario joven que pulveriza cualquier atisbo de emancipación y de proyecto de futuro. Castilla y León no se puede permitir el contemplar cómo la vivienda se convierte casi en un artículo de lujo, cuando es un derecho de primera necesidad, sobre todo para los jóvenes. Deben redoblarse las políticas que fomenten y faciliten el acceso a una vivienda digna, sobre todo, entre la juventud. Y es que la vivienda es una parte vital para retener a los jóvenes y fijar población.