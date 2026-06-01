La UDEF, a las puertas de CyL

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En plena ola de calor han empezado las tiritonas en el PSOE de Castilla y León coincidiendo con que el instructor Pedraz está metiendo el cuezo en las cuentas, pagos y sobresueldos de Ferraz. Como la investigación desescale, que debería desescalar, a nivel autonómico, a Tudanca lo sacan del Senado, pero no sus compañeros del hemiciclo nacarado. Lo sacan esposado los de la UDEF. A Tudanca y a alguno más. No debería esperar Carlos Martínez, ni Nuria Rubio, ni siquiera Daniel de la Rosa (Rosae) a que aparezcan los uniformados a la puerta de la sede regional. Deberían salir a explicar los sueldos bajo cuerda o la indemnización del gerente a beneficio de inventario, en formato préstamo nunca reintegrado, que han estado despachándose durante el tudanquismo. Una continuidad de la era Óscar López, autor intelectual del ‘invento Tudanca’ para enterrar el experimento fallido de Julio Villarrubia, que cometió el tremendo error de querer ejercer de secretario autonómico al margen del que le puso, que no fue otro que el futuro candidato a ser arrasado por Ayuso en Madrid. López nunca se manchaba las manos. Encargó ejecutar el golpe de estado contra Villarrubia a la hoy ministra Redondo, mujer prudente, bien domada. En medio de aquel alboroto fue el propio Villarrubia el que advirtió que uno de los conflictos que le pusieron en el paredón orgánico era su intención de atajar los sueldos bajo cuerda que se despachaban a los amigotes orgánicos. Costumbre que siguió con Tudanca, tal y como desveló este periódico años atrás. Tan zafios eran que en el portal de transparencia colgaban unas cuentas falsificadas. A los secretarios provinciales no les podían dar las reales, porque hubiera sido falsedad documental. Y ahí apareció que Tudanca se llevaba un sueldo bajo cuerda de 15.000 euros del partido al margen de los cien mil de Cortes y cochecito Leré. Ya lo dijo Zapatero: Ser socialista es tener poco y atropar mucho. Continuará.