La generación de empleo consolida su músculo en la era Mañueco

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Buen dato. Eso es lo que reflejan las cifras del paro hechas públicas por el Ministerio. Un buen dato para Castilla y León y para el conjunto del país. Y lo es gracias a las políticas y políticos de aquí y de allá, de Castilla y León y a nivel nacional. El empleo funciona porque confluyen políticas activas desde múltiples administraciones y, sobre todo, porque existe un tejido empresarial, empresas y empresarios, que arriesgan y generan puestos de trabajo.

Sin embargo, detrás del optimismo de las cifras macroeconómicas se esconde, también, y justo es reseñarlo, la brecha entre el coste de la vida, que sigue subiendo, y los salarios, que no lo hacen al mismo nivel y sigue devorando el poder adquisitivo de los ciudadanos y ensanchando una brecha salarial que precariza la vida de los trabajadores, especialmente de los jóvenes. De ahí que se haga necesario, por no decir obligado, que se articulen medidas y políticas que vengan a incentivar y a fomentar aún más el empleo y las oportunidades, sobre todo entre los jóvenes.

Lo que sí dejan patente estos datos y las buenas cifras es el mal lugar en que se quedan aquellos agoreros que, un día sí y otro también, vienen augurando el apocalipsis en la Comunidad. Apocalípticos a los que los buenos datos de bajada del paro y aumento del empleo, por encima del conjunto del país y en el furgón de cabeza de las comunidades, les dejan sin argumento y en un mal lugar. Y es que resulta llamativo observar cómo estos apocalípticos ante cualquier indicador adverso en Castilla y León corren a atribuírselo a las políticas la Junta y cuando es bueno, como ahora, el éxito se lo dan a Pedro Sánchez y su Gobierno. Claro que a la inversa, también sucede. Lo que dicta la madurez en política, o así debería ser, es reconocer que la creación de empleo responde tanto a marcos regulatorios estatales, como a la gestión de las competencias autonómicas. Pero sin olvidar que quienes generan ese empleo son empresas y empresarios que arriesgan.

La realidad, y eso es algo que también dicen los datos y las cifras, es que la generación de empleo se consolida en Castilla y León en la era Mañueco. Principalmente en los últimos cinco años, con un gobierno en solitario y en coalición, pero el máximo común múltiplo es el mismo, Mañueco. El reto debe se afianzar y hacer crecer aún ese músculo de generación de empleo, sobre todo entre los jóvenes.