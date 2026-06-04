El pacto PP-VOX incluye a Puente

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Es tan sumamente zafia la forma de engordar con literatura fantástica, de Antoñita La Fantástica, el acuerdo de gobierno entre PP y VOX para justificar que han estado la friolera de 81 días tocándose la breva para dar rienda suelta al tacticismo de los de Abascal en Andalucía, que resulta que la mayor parte del trabajo que se han encomendado a sí mismos se la tiene que hacer el ministro Óscar Puente. Los artífices literarios de la fechoría de las 19 medidas y los 324 puntos, incluidos los de sutura, han metido la Autovía del Duero, entre otras seis, y sin decoro ni desdén han bautizado el epígrafe con el sobrenombre de Infraestructuras del Estado en Castilla y León. Para ellos se han reservado actuaciones de la envergadura de «continuar impulsado medidas para favorecer la buena convivencia en las aulas» y seguramente, aunque no les ha dado tiempo a redactarlo en 81 días, rezar para que salga el sol todos los días, o a menudo, aunque sea por Antequera. Eso no es Jauja, ciudad peruana, pero se le asemeja. También le endosan al pobre Puente, que bastante tiene con los sobresaltos de la UCO, quitar una pila de peajes en cinco autopistas, soterramientos de Valladolid, León y Palencia mediante. Y todo «desde el arranque del gobierno». Así, con ímpetu y determinación. Ya imaginamos a Mañueco gritando desesperado a Pollán: «Carlos, arráncalo, por Dios». En definitiva, que el pacto es PP-VOX-Óscar Puente, lo mires por donde lo mires de los 62 folios. Se olvidaron de avisarle para la rueda de prensa. Porque no nos imaginamos, ni en nuestras mejores pesadillas a Pollán, que va a cambiar el BMW por un Renault, esparciendo aglomerado y capa de rodadura para concluir la Valladolid-León y que el Espace pueda viajar sin semáforos entre la Corte y el Reino. Son unos auténticos desalmados derrochando folios y con ello contribuyendo a la deforestación de la Amazonia. La extensión del documento es un golpe sin paliativos a la Agenda 2030. Pollán vincit.