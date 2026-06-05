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Pues ya estaría. Casi tres meses después (81 días para ser más exactos) de que los castellanos y leoneses fueran llamados a las urnas y sentenciaran con sus votos qué gobierno preferían y quién quería que les dirigiera desde la Junta, PP y VOX, VOX y PP han dado a luz un pacto que resume a la perfección el refranero español y su ‘para este viaje no hacía falta alforjas’. Y es que el contenido de esas 62 páginas, 19 ejes y 324 medidas es casi un calco, con añadidos de relleno para que tenga más páginas, sólo para eso, de los firmados en Extremadura y Aragón.

Hasta la puesta en escena era de todo menos la apropiada para la importancia y la trascendencia de esas 62 páginas que serán la base de la acción de gobierno en Castilla y León los próximos cuatro años, dicen los de PP y los de VOX y habrá que creérselo, aunque también lo decían hace cuatro años y mira cómo acababan.

Ni acto de firma, ni nada parecido. Y, si se descuidan, montan la presentación a la puerta de las Cortes y con la puerta entreabierta. Anda que no es grande el mausoleo ese de las Cortes de Castilla y León, que se asienta en la avenida Salamanca de la capital vallisoletana. Anda que no tiene salas y espacios inutilizados en los que poder haber montado la presentación del pacto como se merece un acuerdo que, según los de PP y los de VOX, viene a fijar las directrices con la que dicen querer mejorar la vida de los castellanos y leoneses.

¿De verdad que el hall de las Cortes era el mejor sitio del mausoleo para la presentación? En un acto sin sillas para la prensa, sus sillones los del PP y los de VOX ya se los habían repartido, pese a que no han querido contarlos, eso lo dejan para otro día que así tienen algo más de lo que hablar, y con un sólo micrófono a compartir entre Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán. No se puede ser más cutre, ni demostrar mayor desgana. Ya puestos, que el día 9, en el pleno de investidura, se monten una barbacoa en el césped.

Pero, hete aquí, que ‘habemus pactum’, permítaseme el latinajo por aquello de la visita papal que ya se atisba en el horizonte de este país. Un acuerdo de gobierno en el que los de VOX demuestran que eso de la gestión de lo complicado no es lo suyo. A ellos lo que les gusta es ideologizar la política y la gestión. Y hay que reconocer que lo están consiguiendo. Ellos son de prioridad nacional y de arraigo, y ahí la tienen. De hablar de arraigo para acceder a ayudas, y también lo tienen. De criminalizar a los migrantes, y a fe que lo están consiguiendo. Y ahora el PP, a explicar y explicar que la prioridad nacional y el arraigo no es lo que es y que todo se hará en el marco de la ley. Sólo faltaba. Lo dicho, para este viaje no hacía falta alforjas, ni 81 días.