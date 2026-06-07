Lorca entra en Medinaceli por el arco romano

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El texto de hoy puede ser sorpresivo por los ámbitos y los tiempos a comentar, tan sorprendente como a nosotros nos resultó muy gratamente el final.

Las Instituciones y grandes hombres de Roma promovían las construcciones de arcos para mostrar el agradecimiento honorífico a alguno de los mejores de los suyos.

El arco del triunfo debe su origen, por lo general, a la conmemoración de victorias militares y los especialistas datan su origen en la segunda centuria antes de Cristo y solían construirse en las vías por las que el homenajeado hacía su entrada triunfal.

Medinaceli, la antigua Ocilis, posee un arco impresionante con tres vanos, caso único en Hispania.

Las investigaciones arqueológicas han demostrado la teoría que marcó, en la segunda mitad del siglo XVIII, Antonio Ponz, y esta es que se construyó a la vez que la muralla. Así lo demuestra el trazado, los materiales y otros elementos similares. Siendo construido con grandes sillares de arenisca de un tono amarillo rojizo.

En este caso no estamos ante un arco de triunfo, sino ante la puerta de acceso a la ciudad, mostrando su grandeza y dejando patente una imagen de «poder y prestigio». Función esta que se ha mostrado en otras en otras ciudades del momento.

Tanto las investigaciones arqueológicas, Arquetipo, como los análisis epigráficos, Prf. Abascal y Dra. Alföldy, llevan la construcción al siglo I. Es más, estos últimos lo ubican en época de Domiciano.

Por medio de sus huellas se puede interpretar la inscripción del frente septentrional como: «Nomina Augusto sacru(m)» y en el meridional: «Numini Imp(eratoris) Domitiani Aug(usti) Ger(manici). (Abascal/Alföldi, 2002: 98).

Y ahora trasladémonos a otro territorio y a otros momentos: Lorca (Murcia) y a la Semana Santa del año 2024.

Esta localidad murciana es junto con la capital los dos centros neurálgicos de la Semana Santa, pero desde hace tres décadas destaca, igualmente, por sus actividades navideñas gracias a la Asociación Belenista de Lorca fundada, en 1998, por un grupo de entusiastas del belén.

Desde sus primeros momentos el grupo de lorquinos marcaron entre sus objetivos la conservación, el fomento y la difusión del belenismo y desde entonces así vienen haciéndolo.

Pero junto al sentimiento religioso han unido el aspecto cultural y artístico, logrando cada año auténticas obras de arte.

De forma paralela e íntimamente unido al belenismo, no podía ser de otra forma, vienen realizando desde su creación actividades complementarias como cursillos, talleres, exposiciones, concursos, etc.

En los talleres se ejecutan maquetas que son auténticas réplicas de edificaciones históricas que componen el belén artístico municipal. Y así acontece año tras año , por eso no debe sorprender que el Belén de Lorca reciba, por parte de los medios de comunicación, el apelativo de: «El más monumental de la Región de Murcia». Estas piezas, la mayoría relacionadas con el estilo artístico de la Palestina de la época, algunas llegan alcanzar los dos metros de altura, se custodian en el Museo que la Asociación ha instalado en la ermita de San Roque.

El Belen elaborado en las Navidades del año 2024, entre otras muestras monumentales, expuso una reproducción del «Arco Romano de Medinaceli». Este fue visto por el soriano-lorquino Andrés Soto, «El Alma Mater de ANDE» y lo primero que le vino a la mente fue que estaba ante una copia que debía ser conocida en la Ciudad Ducal y tras diferentes negociaciones logró que la Asociación Belenista de Lorca donase al Ayuntamiento de Medinaceli esta bella imitación

Réplica que fue acogida con entusiasmo por el equipo de gobierno de la «Ciudad del Cielo» y que, tras elaborar una urna para su custodia, desde esta semana se puede apreciar en el Palacio Ducal.

Un ejemplo de como dos pueblos que permanentemente trabajan por defender y proyectar su historia y su cultura se han unido gracias a la figura del único arco de tres ojos de la Península Ibérica y a una persona amante del patrimonio cultural que nació en Lorca y que lleva «casi» toda su vida en Soria.

Nuestra felicitación al Ayuntamiento de Medinaceli por su nuevo elemento cultural y nuestra gratitud a la Asociación Belenista de Lorca y a don Andrés Soto.