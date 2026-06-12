Gobierno, Morante, Mañueco...

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Todo apunta a que mañana sábado puede ser el día que se anuncie la alineación del cuarto gobierno en la tercera legislatura de Mañueco. Todo pendiente de que Bambú acabe de resolver el parte de los montes de quién ocupará la Consejería de Ganadería, Agricultura y ahora las licencias de caza y pesca. En la quiniela desde hace meses el que fuera viceconsejero, Pedro Medina. Pero hay más, uno de ASAJA es mi pastor de Ávila, nada me falta. Aunque el preferiti del cónclave de Bambú es y ha sido el anterior inquilino de la cartera, Gerardo Dueñas, que se fue del partido y de la consejería cuando se quebró la primera coalición con Mañueco. Esta misma semana ha recibido llamada para ver la disponibilidad. Y Dueñas, que ya no está para otro sobresalto, no lo ve. Pero puede verlo. Ya le llamaron para encabezar la candidatura por Palencia al 15-M pretérito con la vocación de regresar a la cartera agrícola y ganadera. A lo de la candidatura dijo aparta de mí ese cáliz, o algo así. Todas estas cosas se saben por la simple razón de que lo cascan a los cuatro vientos los propios interesados. Que nadie se haga componendas raras de filtraciones ni películas de ese tipo. Que esto no es la Fiscalía General del Estado, plagada de filtradores a sueldo y a destajo. Así las cosas, hoy llega Morante a La Glorieta salmantina con Mañueco como gran triunfador de la Feria de la Investidura y la Gobernación. El martes cortó más orejas y rabos de los que caben en una bancada y sin muleta. Ayer salió a hombros de Barbón, el socialista descarriado, con apenas aventar el capote. También estuvieron barones y baronesas de esos ensoberbecidos por el adelanto electoral a los que VOX ha regresado al ruedo de la realidad. Puede que sea mañana, consejero arriba o abajo, lo que contó hace una semana este periódico y plagió otro después. O pudiera ser que fuera el lunes. Los tiempos de VOX son inescrutables. Y a veces cansinos en demasía.