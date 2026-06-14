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El viaje del Papa León a nuestro país es cierto que ha sido un acontecimiento histórico en muchos sentidos como ya fueron señalando muchos de los medios informativos. La Vigilia de Oración con jóvenes y la Eucaristía del domingo del Corpus han congregado a una masa ingente de personas y sin duda son los eventos más masificados. En ellos han participado más de 300 sorianos que se desplazaron hasta Madrid en clave de comunión y participación animados por la delegación diocesana de pastoral de jóvenes y del laicado. No me dilato en una explicación más amplia pues son acontecimientos y encuentros de los que todos estamos bien informados.

Un acontecimiento no tan masivo, pero no por ello no menos relevante, fue el encuentro con la sociedad civil, que tuvo lugar el siete de junio a las seis de la tarde, con participación del mundo de la cultura y la educación, del empresarial y sindical y el ámbito del deporte convocados bajo el lema «Tejer redes» en el que participaron 12.000 personas en el Movistar Arena de Madrid. Entre ellos tuvimos la gran oportunidad de participar dos profesores de la universidad de Valladolid desde nuestro Campus Duques de Soria.

El mundo de la cultura y el arte estuvo representado con el famoso actor Antonio Banderas que ofreció un testimonio muy vivo y personal reflexionando sobre el arte como forma de expresión de lo trascendente, de compromiso social y de sensibilización sobre la cultura de la no violencia en todas sus dimensiones, narrando su propia experiencia de encuentro con la fe desde la su infancia gracias a la religiosidad popular de su querida Málaga. Así mismo la prestigiosa bailadora Sara Baras ofreció una preciosa actuación expresión de nuestro mundo interior, sintetizando que no todo se comunica con la palabra, sino que el deseo de búsqueda de la Verdad también se realiza mediante la Belleza.

En encuentro contó así mismo con la representación del mundo de la empresa y de los sindicatos con las intervenciones de Antonio Garamendi –desde el ámbito empresarial- y de Unai Sordo y Pepe Álvarez desde el mundo sindical, así como Ángela López de Miguel, esta última representando las PYMES que resaltaron la realidad del trabajo, la empleabilidad, el reparto de la riqueza, un trabajo que humanice a la persona.

El ámbito del deporte estuvo representado por Carolina Marín y Teresa Perales que dieron su testimonio a cerca de la disciplina y el esfuerzo, la inclusión y los valores del juego limpio como puentes de paz de y solidaridad. Terminaron con un emotivo gesto de entregar al Papa un regalo: una raqueta de tenis.

Por otra parte el mundo de la universidad y la educación estuvo representado por el Vicerrector de la Complutense de Madrid, quien señaló el papel de la universidad y la educación como herramienta insustituible para la justicia social, la formación del pensamiento crítico, el reto de la inteligencia artificial –señalando la encíclica Magnifica Humanitas del Papa- así como la necesidad de asegurar que la educación superior sea un derecho renovado a lo largo de toda la vida y la necesidad de formación continua y la educación de adultos.

El Papa León XIV comenzó su discurso dando gracias por encontrase con esta gran representación de la sociedad civil en sus diferentes ámbitos, pero especialmente con la sintonía de los sentimientos y «emociones profundas del ser humano: la alegría, la admiración, el entusiasmo y la esperanza, así como la tristeza y la frustración». En un denso y profundo discurso fue respondiendo a los interrogantes suscitados desde los diferentes ámbitos alabando las huellas de creatividad que atraviesa la historia de nuestro pueblo e hizo hincapié, recogiendo las intervenciones anteriores sobre el ADN de la humanidadque está radicado en el deseo de bien, de belleza, de verdad; haciendo una llamada para que los diferentes sectores de la sociedad civil no actúen de una forma aislada y deshumanizadora.

El mundo de la Universidad no puede vivir de espaldas a la realidad laboral ni renunciar a la búsqueda de la verdad, el mudo empresarial no puede ser considerado solamente desde las variables o intereses económicos sino poniendo en el centra a persona; nos recordó que las estructuras económicas e institucionales solo pueden considérense justas si se orientan al desarrollo integral de la persona y señalando como el arte y el deporte deben huir del elitismo, de forma que no sean un simple negocio o espectáculo, sino que generen valores como el respeto, la resiliencia y la cohesión.

Recordando que la Iglesia debe mantener una diálogo abierto y humilde con el mundo moderno hizo una llamada a las distintas sensibilidades allí presentes para convertirse en «hilos nuevos» a través de la escucha, la empatía y el respeto mutuo.

Si la acogida y recepción del Papa fue realizada mediante una ovación que duró más de diez minutos, no fue menor la despedida con un cálido aplauso que duró otros tantos.

La expresión escrita se me queda corta para expresar mediante este artículo de opinión lo que allí vivimos, ni que decir de la emoción del rostro del Papa manifestando expresiones de alegría, serenidad, paz interior, emoción, y en muchos momentos conmoción interior.

Termino con una impresión personal. Esta visita del papa a nuestro país no sólo ha sido «histórica» como la han calificado repetidamente desde diferentes MCS sino incluso programática de su pontificado. Los ojos de Europa y del mundo estaban estos días sobre el Papa y sobre nuestro país.

Un cordial y amigable saludo

José Antonio Encabo es profesor y capellán del Campus Universitario Duques de Soria