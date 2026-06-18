Barbón nos manda 5.600 toneladas de su basura para quemar en León

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Hemos sabido, y no por la Junta de Castilla y León, que Asturias ha estado metiendo miles de toneladas de su basura en Castilla y León. Tampoco lo hemos sabido por el presidente asturiano, Adrián Barbón, un mentiroso compulsivo, que en sede parlamentaria fue capaz de negar lo que confirmó la gerente de su consorcio de residuos con pelos y señales en una comisión parlamentaria. Barbón, un mentiroso compulsivo, que va de atolladero en atolladero, suele tener muchos líos cuando a la gente de su gobierno le da por decir la verdad, como cuando ocurrió el accidente de Cerredo, hace poco más de un año, con cinco mineros muertos.

A la vista de que Barbón dice que no sabe y se ha metido en la ratonera de arremeter contra el periodismo veraz, al estilo de Ferraz y sus amigos Cerdán y Ábalos, la Junta de Castilla y León tiene que aclarar todo con pelos y señales. Lo tendrá que hacer la nueva responsable de la cartera de Medio Ambiente, María González Corral, aunque los hechos sucedieron durante la gobernanza del leonés Juan Carlos Suárez Quiñones. Ahora VOX también tiene competencias en la materia, aunque acaban de aterrizar en el gobierno.

Explicar si hay control y conocimiento por parte de la Junta del traslado de nada menos que 5.600 toneladas de residuos desde el basurero del principado a la planta cementera de Tudela Veguín, autorizada a quemar residuos para eliminarlos, al tiempo que valorizarlos en energía productiva.

Tudela Veguín es una empresa propiedad de la poderosa Corporación Masaveu, un apellido intocable en Asturias. La gerente del consorcio de basuras, Paz Orviz, admitió que desde Masaveu le pidieron basura para sus cementeras. Curiosamente a la asturiana, situada en Aboño, apenas mandaron 800 toneladas, mientras a la leonesa destinaron 5.600.

Seguramente a Orviz la cesará Barbón por decir la verdad, algo que no concilia mucho con él, atrapado entre los escándalos en lo institucional, y en las redes de Adriana Lastra en lo orgánico. VOX ha sido muy crítico con todo este proceder en Asturias, de donde es una de sus figuras más emergentes, José María Figaredo. Veremos si se pronuncia en Castilla y León ahora que han asumido competencias medioambientales. Deberían hacerlo en virtud de sus promesas. De Barbón, que nos devuelve mineros en ataúdes por la desidia y negligencia criminal de su ejecutivo, y ahora nos reembolsa miles de toneladas de mierda, no podemos esperar nada. De la Junta de Castilla y León, todo. Empezando por explicaciones minuciosas y detalladas sobre el escándalo.