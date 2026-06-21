Toro Jubilo, gratitud y antitaurinos

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El pasado día 10 el Consejo de Gobierno de Castilla y León, a propuesta del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, acordó declarar como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial al toro Jubilo de Medinaceli.

Esta declaración viene motivada por: «una celebración que hunde sus raíces en el siglo XVI, siendo el único ejemplo de la modalidad de toro de fuego que se desarrolla en Castilla y León».

Con ello, y como se indicaba en la solicitud de la incoación, se preservan los valores artísticos y culturales de este acontecimiento. Pues estamos ante un »Rito» que viene aconteciendo desde finales de la centuria del XV y como se observa, año tras año, la raíz de la tradición es la misma, como ha demostrado el historiador José Antonio Martín de Marco, máximo especialista en este ámbito histórico-cultural.

Es más, este «rito taurino» viene enmarcado y por ende enraizado con la festividad «De los Cuerpos Santos de Medinaceli», como demostramos en nuestras publicaciones de los años 2012 y 2023.

Así pues, Medinaceli puede estar tranquila y orgullosa de su «Toro Jubilo», se reconoce, una vez más, que su fiesta es con un toro de la raza de lidia, una deidad, un animal divinizado, en definitiva, un tótem mágico, como ha afirmado el Prf. Purroy, que santifica el acontecimiento desde hace siglos.

Castilla y León es una tierra taurina por historia y por realidad. Ahí están sus dehesas con sus ganaderías de toros bravos, toros de lidia; ahí están sus »catedrales taurinas», es decir sus plazas, algunas de ellas declaradas Bien de Interés Cultural por su belleza y valor artístico: Toro, Bejar, Ciudad Rodrigo, Montemayor de Pililla o la Plaza del Coso de Peñafiel y otras que aun no teniendo este reconocimiento tienen gran valor, estamos hablando de la de Quintana Redonda.

Y qué decir de esos territorios evocadores del toro, auténticos y mágicos que muestran una realidad del mundo del toro: Pedraza, Medina de Rioseco, Villar de los Alamos, Raso del Portillo y nuestro Valonsadero. Y así podríamos seguir infinitamente y aún más si hablásemos de las figuras del toreo de nuestra Comunidad.

En esta última legislatura la Junta de Castilla y León no solo ha continuado en esta línea, sino que ha dado un pulso más que importante del mundo taurino y basten tres ejemplos. La potenciación de las novilladas, la declaración de B.I.C. del citado «Toro Jubilo» y la de la «Doma Vaquera» y como colofón la inclusión en los Premios de Castilla y León del correspondiente a la Tauromaquia. Y todo ello se debe a la labor del Consejero Gonzalo Santonja.

El Prf. Dr. Santonja, desde que fue nombrado Consejero por el Presidente Alfonso Fernández Mañueco, como persona conocedora y amante del mundo del toro, ha puesto a nuestra Comunidad a la cabeza en el estudio, conocimiento, protección, defensa y potenciación de la tauromaquia española. Así hay que reconocerlo si queremos ser objetivos y agradecérselo.

Y frente a todo este trabajo en defensa de la cultura, de la historia de nuestro mapa autonómico y provincial, tenemos a los de siempre, los que hablan de la defensa de los animales, eso lo hacemos todos los que tenemos sentido común y empezamos por respetar a los que no piensan como nosotros, aunque coman merluza de gancho.

Estos señores que, legítimamente, se han convertido en partido político para lograr sus objetivos, han obtenido un respaldo que muestra lo que la sociedad apoya no sus objetivos, sino sus formas. En Castilla y León han obtenido 5.027 votos, es decir el 0,4%, en nuestra provincia 64, es decir el 0,14% y en Medinaceli, territorio del «Toro Jubilo», un voto. Evidentemente estamos hablando de PACMA. Sin comentarios.

Llevamos años diciendo y escribiendo que algunos antitaurinos no tardarían en ir contra las fiestas de San Juan.

Pues bien, recientemente la fundación suiza, Franz Weber, con sede en Barcelona y a la que reconocemos su trabajo, por ejemplo, en la defensa del elefante africano o de la foca canadiense, ha salido solicitando la prohibición de que los menores asistan/particepen en las fiestas de San Juan, concretamente en los festejos de Valonsadero.

En primer lugar, los menores no suelen ser parte activa en estos actos y en segundo lugar somos los padres los responsables de la educación de nuestros sus hijos y no el gobierno u otras entidades como la citada fundación.

La próxima semana comenzarán nuestras fiestas en las que son claves, y como dicen los textos «sol, vino y toros». Pues bien, es una buena ocasión para invitar a todos los antitaurinos para que presencien unas jornadas festivas en donde destaca el respeto y la cultura tradicional.

A nosotros, solo nos queda felicitar a Medinaceli por la declaración del B.I.C al «Toro Jubilo»; manifestar nuestra sincera gratitud al Dr. Gonzalo Santonja por la labor que ha realizado en defensa de la tauromaquia e indicar a los antitaurinos que nos respeten a los aficionados de la misma forma que nosotros les respetamos a ellos.

FELICES FIESTAS.