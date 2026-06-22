Un encuentro para que PP y VOX devuelvan la decencia a las Cortes

Creado: Actualizado:

Los miembros de la Mesa de las Cortes van a recibir a la ¿renovada? junta de personal de la institución esta semana tras el intento de algunos altos funcionarios para emprender un ataque deliberado contra la libertad de expresión y este periódico por desvelar los escándalos a los que lleva años sometida la institución. Confiemos en que los integrantes de la Mesa (PP, PSOE y VOX) no caigan en la tentación de la instrumentalización para que la institución siga secuestrada por unos pocos en lo que sería una conjura indeseable destinada a ese clásico de que entre bomberos no se pisan la manguera. Las Cortes arden de indecencia. Uno de esos funcionarios ha tenido el atrevimiento de pedir amparo a la Mesa contra las informaciones de este periódico, tras reconocer que él sólo hace lo que le mandan en materia de transparencia, pero no dice quién se lo manda. En cualquier caso, la obediencia debida no les sirvió a los nazis en Nuremberg y no le sirve al funcionario como coartada. Uno no puede hacer lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere (Benedetti). La Mesa no pinta nada frente al Estado de Derecho. La Mesa rige las Cortes. Y de momento eso es la cueva de Ali Babá. La libertad se inventó para que determinados personajes pudieran hacer a su antojo, y los derechos que crearon para protegernos a todos de gente como esa. La Mesa tiene que actuar, no ser un instrumento sólo para cobrar y tener BMW oficial. Empezando por prestar amparo a la trabajadora que denunció por acoso, y cuyo caso se sigue por la vía penal, nada menos que al letrado mayor y secretario general de la institución. El amparo se lo dieron a él. Unos con su protección y otros, como el PSOE, con su silencio. Nada nuevo. El mismo PSOE que en uno de los mayores ejercicios de cinismo reciente presentó el lunes una propuesta para actualizar la ley de violencia de género en el parlamento mientras mantienen este silencio encubridor y todavía no se ha pronunciado sobre la condena por violencia machista contra su ex número tres en las Cortes, soriano y amigo personal del actual secretario autonómico, Carlos Martínez. Además de no haber pronunciado ni una palabra de apoyo hacia la víctima, una agente de policía. El PSOE de León, de donde procede Nuria Rubio, vive acogotado por sus lazos con Ábalos, Cerdán y su estrecha vinculación con Zapatero, al que todavía protegen contra viento y marea mientras el instructor y la UCO estrechan su cerco y va acumulando delitos contra él.

A la vista de que del PSOE nada se puede esperar, confiemos en la valentía del presidente de las Cortes, muy beligerante hace unos meses contra las indecencias.