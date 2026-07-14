Allí, en la plaza del Vergel, había una iglesia

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La Iglesia de la Compañía de Jesús de Soria, dedicada al Espíritu Santo, fue consagrada en 1585. ¿Y dónde está esa iglesia?, es muy posible que se pregunte más de un lector. Y la respuesta es que no se moleste en buscarla en ningún lugar porque, sencillamente, no está, no existe. Desapareció en un devastador incendio en 1740. Para que se hagan una idea de la magnitud del fuego, les diré lo que me confesaban los profesores de los que posteriormente les hablaré: Ni siquiera se salvó de tan brutal quema la Custodia que, evidentemente, se fundió hasta su desaparición. Quizá la siguiente pregunta que se puede hacer ese mismo lector es: ¿y dónde estaba esa iglesia del Espíritu Santo? En realidad, si el hipotético lector es un tanto perspicaz lo puede descubrir por sí mismo con facilidad. Creo que todos los sorianos son conocedores de que el actual I.E.S. “Antonio Machado” fue en su origen convento de la orden fundada por San Ignacio de Loyola, es decir, los popularmente conocidos como Jesuítas, la Compañía de Jesús. Pues bien, la pregunta es: ¿Un convento de jesuitas sin iglesia? Y la obvia respuesta es: No. Efectivamente, allí, aneja al que fuera convento, se encontraba la iglesia y esta se ubicaba en lo que actualmente es la plaza del Vergel.

Preguntas similares debieron hacerse cuatro profesores del I.E.S. “Antonio Machado”, guiados por la curiosidad; pero esta los mucho más allá: ¿Por qué no investigamos -se dijeron- cómo era esa iglesia? Javier Arribas Pérez (licenciado en Bellas artes y doctor en Restauración), Laura Hernández Marín (arquitecta), Eva Lavilla Rey (Historiadora y antropóloga) y Javier Martínez Romera (historiador y doctor en Traducción e Interpretación) son los profesores a los que me refiero. El primero de los citados, adscrito al Departamento de Dibujo, Laura Hernández al Departamento de Tecnología y al de Dibujo; y los profesores Eva Lavilla y Javier Martínez, del Departamento de Geografía e Historia. Pues bien, este grupo de inquietos profesores se pusieron manos a la obra, indagando sobre la documentación existente sobre la citada iglesia, encontrándose con la poco alentadora evidencia de que era poco, muy poco, prácticamente nada lo que existía al respecto. Aunque no es menos cierto que entre la bibliografía consultada, les ayudó mucho las aportaciones del doctor Fernando del Ser Pérez, José Ignacio Esteban Jáuregui, Concepción Jimeno Martínez y otros. Lo cierto es que se empeñaron en el reto de tratar de llegar a descubrir cómo pudo ser aquella desaparecida iglesia del Espíritu Santo. Y ello les indujo a investigar, analizar, estudiar... en torno a otras iglesias de la misma época en la provincia, en otras provincias de Castilla y León e incluso de Comunidades próximas como Aragón o el País Vasco. Y de conocer cómo eran otras iglesias de la Compañía de Jesús. Como dato curioso, comentar que los propios autores de este proyecto confiesan que uno de los modelos en que pusieron toda su atención fue la iglesia de Fuentepinilla, ya que tenían constancia de que esta se edificó, según quedó recogido documentalmente, siguiendo el estilo de la iglesia del Espíritu Santo de Soria. Por tanto, el que denominaron “Proyecto 1585” llevó a los autores a la búsqueda y lectura de documentación, a viajes y visitas a diferentes iglesias y a plantearse, una vez sintetizada la información disponible, una hipótesis de trabajo. ¿Cómo era aquella iglesia? La propia Eva Lavilla Rey, una de las autoras, nos confesaba que su trabajo no deja de se una hipótesis, pero evidentemente, basada y fundamentada en una serie de criterios como los ya citados: otras iglesias de la época y de la zona, otras iglesias de la Compañía de Jesús, etc.

El fruto del interesante y minucioso trabajo de estos profesores ha quedado plasmado en un magnífico libro editado por la Diputación de Soria con profusión de estupendas fotografías, los planos del edificio, una excelente maquetación... Es decir, una excelente presentación para un excelente trabajo. Por cierto que también se hizo una maqueta a escala del edificio, en 3D.

No quiero concluir esta reseña sin referirme a algo que me parece muy importante señalar aquí. Que nadie se retraiga pensando que la temática es muy técnica y quizá un tanto árida. En absoluto. No en balde los autores son profesores y están muy acostumbrados a hacer llegar el saber de la forma más sencilla, más asequible al gran público para que nadie se prive de conocer este pedacito de la historia de Soria. Se lee con interés y amenidad de forma que, quien se acerca al libro, aprende al tiempo que se sorprende.

Un interesante viaje al pasado de Soria este “Proyecto 1585” o, dicho de otra forma, “Historia y recreación de la iglesia del Espíritu Santo del Colegio de la Compañía de Jesús en Soria”. Imprescindible para los interesados en conocer la historia de Soria y, en general, para todos los sorianos.