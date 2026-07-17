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El calendario de julio va descontando días de verano al mismo ritmo que el mausoleo ese de las Cortes de Castilla y León, que se asienta en la larga avenida de Salamanca de Valladolid, descuenta comparecencias de vicepresidente, vicepresidenta, consejeros y consejeras. Toda un inutilidad, visto lo visto. Un desfile de miembros del Gobierno de la Junta de PP y VOX que, en el caso de los novatos, están comenzando a conocer sus despachos, no ya la Consejería que tienen en suerte. Eso es harina de otro costal. Tanto que alguno de ellos, cuando la legislatura toque las 12 campanadas de fin de ciclo y la llegada de otro nuevo aún no sabrán ni por dónde les les sopla el aire en su Consejería.

Y es ahí donde radica la inutilidad de este desfile de vicepresidente, vicepresidenta, consejeros y consejeras por el mausoleo. Tanto que me trae a la memoria aquella frase que el ex presidente Juan Vicente Herrera le dedicaba hace años a un procurador del Mixto, su nombre no viene al caso porque lleva ya retirado hace años de la política, al que le decía: «Deje de arrastrar su melancolía por los pasillos de las Cortes y póngase a trabajar». Pues eso, abandonen esta ristra de comparecientes, que no sirve más que para que los que habitan en ese mausoleo de la avenida Salamanca vallisoletana se lleven a sus bolsillos las dietas por asistencia a esas comisiones, mientras quieren que los castellanos y leoneses se crean que trabajan mucho porque habilitaban el mes de julio para esta inutilidad de desfile. Abandonen toda esperanza. Los ciudadanos de Castilla y León saben ya, y desde tiempo atrás, que ese mausoleo de las Cortes son una inutilidad. Y lo saben porque sus señorías de ahora, y los que les precedieron, se lo demuestran a diario.

Pero, por si aún tenían alguna duda de esa inutilidad, la retahíla de comparecencias de los miembros de la Junta a dos por día, menos Sanidad y Bienestar Social que va por razones obvias va en solitario, se las despejaban todas. Nada aportan y nada dicen de interés para los castellanos y los leoneses.

Y es así porque, unos y otros, gobierno y oposición, van ahí a lo mismo que el recordado Francisco Umbral había ido a la televisión al programa de Mercedes Milá, a hablar de su libro. Que es justo lo que el vicepresidente de VOX, la vicepresidenta del PP, los consejeros de PP y VOX y toda la oposición de PSOE, UPL, Soria Ya y Por Ávila vienen haciendo durante toda la semana, que bien podría llamarse de Pasión porque menudo viacrucis, hablar de su libro.

Lo dicho dejen de arrastrar tanta inutilidad de comparecencias y pónganse a trabajar.