La falta de respuesta de la Junta Electoral bloquea la Diputación

José Sosa Soria

La incógnita sobre quién gobernará la Diputación provincial de Soria sigue viva. Las Juntas Electorales de Zona debían asignar ayer los puestos que corresponden a cada formación en cada partido judicial, tal y como marca el calendario electoral, pero en Soria no ha sido posible. Las dudas sobre la fórmula de conteo de los votos en los municipios de menos de 100 habitantes provocó que a finales de la semana pasada las Juntas de Soria y Almazán elevaran una consulta a la Junta Electoral Central para poder proceder el reparto. La respuesta no ha llegado y hasta que no se clarifique ese aspecto no se procederá a la asignación.

La decisión de las Juntas de Zona de Soria y Almazán de no proceder a la asignación mantiene la incertidumbre sobre si la victoria en la institución provincial corresponde al PP o al PSOE. Cabe recordar que han pasado más de 20 días desde las elecciones –28 de mayo– y el día siguiente, tal y como ha informado este medio, ya se tiene constancia de la problemática con el conteo de los pueblos de menos de 100 habitantes.

El recuento oficial en Soria –que fue el último en producirse– se llevó a cabo el día 5 de junio y tuvieron que pasar 10 días para que el pasado 15 de junio, jueves, las juntas electorales de Soria y Almazán elevaran la consulta a pesar de que era de pleno dominio público la existencia de la citada controversia. Cabe insistir en que el calendario electoral está fijado desde la convocatoria de las municipales y de que se sabía de forma fehaciente que la asignación de puestos en la Diputación debía encararse una vez constituidos los ayuntamientos.

Los partidos estaban citados ayer en la Junta Electoral de Soria, pero su decepción fue mayúscula cuando conocieron que no habría decisión y que esta no adoptará hasta que haya un pronunciamiento de la Junta Electoral Central. Además, según explicaron los propios partidos, dado el carácter de la consulta, no hay un plazo establecido para obtener la respuesta. La estimación que manejan PP y PSOE es que podría llegar a finales de esta semana, aunque no hay certeza alguna sobre las fechas.

La clave, tal y como ha informado este medios, es la interpretación o no del artículo 205 de la Ley Electoral. El PP propugna que, tal y como se ha hecho en los últimos procedimientos electorales, se divida el número total de votos de los candidatos por el número máximo de personas elegibles por el votantes, es decir, 2. Esta aplicación se defiende por «analogía» con lo marca la ley electoral que dice que en los pueblos de entre 100 y 250 habitantes debe dividirse por un máximo de 4, aunque se pueden presentar hasta cinco candidatos.

El PSOE defiende que en aplicación estricta de la normativa se divida el número total de votos por el número total de candidatos, es decir, se divida por uno, por dos o por tres dependiendo del número de integrantes de la lista. Los socialistas inciden en que la normativa no diferencia entre los pueblos de menos de 100 y los de más, por lo que no cabe la interpretación por analogía.

La cuestión es que el resultado en Soria, y en Almazán, variará en función de aplicar un sistema u otro otorgando la mayoría a populares o socialistas. Cabe recordar que tanto PP como PSOE han manifestado que según el resultado están dispuestos a recurrir a instancias judiciales ya que ambos consideran que su aplicación de la normativa es la correcta. En esta tesitura, lo único que parece claro en estos momentos es que la Diputación provincial de Soria no podrá constituirse hasta después de San Juan.

Reacciones

Antes de la cita en la Junta Electoral de Zona el presidente del PP de Soria, Benito Serrano, expresó que tiene la certeza que su partido ha ganado la Diputación con mayoría absoluta. Reiteró que si la Junta Electoral no le otorga la mayoría a los populares presentarán un recurso de amparo. Serrano explicó que el PP, partido que ha gobernado esta legislatura con pactos con Cs y la PPSO, presentó ante la Junta Electoral un escrito de 13 páginas en el que se argumentaba su postura para establecer un reparto de votos en los pueblos de menos de cien habitantes. El PP de Soria quiere que se aplique el reparto de votos que se ha venido haciendo hasta ahora porque consideró que «es muy grave lo que se pretende», en referencia a la postura socialista, «porque de ser así no valen igual los votos de todos los vecinos de un mismo pueblo».

Tras la cita en el Juzgado, el secretario provincial, José Manuel Hernando, insistió en que en el resto de diputaciones se utiliza «la aplicación del Ministerio, que es la que usa el criterio de 2019 y el que defiende el PP». Desde el PP se insiste en que si no ha cambiado el marco «debería aplicarse lo mismo que en 2019 o 2015 y no una cosa distinta porque ahora favorezca al PSOE».

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Soria, Javier Muñoz lamentó que «seguimos con la incertidumbre en la que estamos desde el pasado día 28». «Lo que esperamos, y así lo hemos dicho, es que en todas las provincias lo que prevalezca sea la ley, entendemos del criterio es el que marca la ley electoral y que sea igual en todos los sitios, más allá de que en el 2019 o e el 2015 se hubiese podido aplicar algo diferente, lo único que pedimos es que el criterio que se establezca es que el marca la ley electoral», resumió.