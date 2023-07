«La sensibilidad ha existido y en los presupuestos lo hemos demostrado»

Antonio Carrillo Soria

Javier Antón Cacho dice adiós al Congreso de los Diputados tras ocho años al frente del escaño socialista por Soria. Ahora encabeza la lista del PSOE al Senado. Dos décadas después de iniciarse en el Ayuntamiento de la capital, opta a entrar en la Cámara Alta en unos comicios con nuevos actores y viejas demandas en la provincia.

Pregunta. Esta legislatura ha sido diputado, para la siguiente se presenta al Senado. ¿Por qué ese cambio?

Respuesta. Siempre hemos dicho en el PSOE que primero proyecto, después equipo y en tercer lugar personas y lista. Es una reflexión que el partido pone encima de la mesa siempre que hay elecciones y lo que se hace y decide es poner a las mejores personas para cada uno de los sitios, entendiendo que cualquiera de se equipo puede ocupar cualquiera de los puestos. No hay una razón específica, supongo que también se pensará en obtener los mejores resultados.

P. ¿Cuáles son los grandes retos para Soria en esta legislatura?

R. El gran reto que tenemos sobre la mesa desde el punto de vista de la inversión es intentar terminar todos aquellos proyectos que están en marcha. Tenemos una mala experiencia previa. Vimos cómo en las legislaturas de Mariano Rajoy, proyectos que iban muy avanzados se paralizaban, se cambiaban, se buscaban excusas... No arrancaban. Ese es el gran reto que tenemos, ganar las elecciones para que todo esto no vuelva a pasar.

Tenemos también otro gran reto que afecta también a los sorianos, que son los derechos y las libertades. El jueves, Vox ya en su primera iniciativa pidió retirar la bandera LGTBI del balcón del Ayuntamiento. Este es el ejemplo de lo que nos puede empezar a pasar en el caso de que Vox entre en el Gobierno de España. Parece que en este caso el PP no cierra la puerta, más allá de lo que vote la lista más votada. Esos derechos y esas libertades también son de los sorianos.

Tenemos ese doble reto. Y luego, el desarrollo del mismo. El trabajo de estos cinco años desde la moción de censura ha traído algo importante y novedoso para nuestra provincia, la descentralización. Ha permitido poner dos centros nacionales de gran importancia en Soria, como son el Centro Nacional de Fotografía y el Centro de Procesamiento de la Seguridad Social. Son circunstancias que esta provincia y en esta legislatura tiene que saber aprovechar. No solamente rematarlos y ponerlos en marcha, sino que se consoliden como una garantía de crecimiento, de empleo, de población y de desarrollo. Creo que la educación forma parte de toda esta estrategia. Debemos tener encima de la mesa profesionales que puedan cubrir los puestos que van a demandar este tipo de instalaciones, sobre todo las asociadas al Centro de Procesamiento de la Seguridad Social con todas esas carreras y FP de mantenimiento, de refrigeración, etcétera, que son imprescindibles.

P. ¿Qué supondría para Soria un Gobierno que tienda a 'recentralizar'?

R. En Soria tenemos pendiente todavía una descentralización que es la de Valladolid, porque España se descentraliza en las Comunidades Autónomas y la de esas Comunidades hacia las provincias, sobre todo en Castilla y León, todavía está pendiente.

Pero sí que es cierto que hay partidos que se presentan a estas elecciones que ponen en duda el Estado de las Autonomías y las competencias que están gestionando. Es difícil que alguien que no cree en una Autonomía sea capaz de descentralizar y apueste por esa centralización del poder en Madrid, que desde luego a nuestra provincia no le va a beneficiar. Ya le perjudicó en su tiempo. Imagino que ese retroceso de décadas no se va a dar. No obstante, la única alternativa para que eso no pase es el PSOE. Es el único que, con un buen resultado, puede ser capaz de parar a la derecha y a la extrema derecha.

P. Ahora que apunta hacia una Cámara legislativa, ¿afectan a Soria las leyes de 'café para todos'? ¿Cómo recoger la singularidad de la provincia?

R. Hay una característica paradigmática de nuestra provincia que es la despoblación. Lo que se ha conseguido en esta legislatura, a través de esa vicepresidencia que tenía encargada el Reto Demográfico, es que el reales decretos y leyes siempre aparezca el problema de la despoblación como algo a tratar. Es algo que antes no pasaba. Hemos pasado de un cargo unipersonal a tener una Dirección General con presupuestos y que está participando en la elaboración de todas las leyes. Cada vez que hay una ley da su opinión y cuando alguien tiene un problema o una duda tiene a quién referirse. La Dirección General para el Reto Demográfico, con Paco Boya, se ha encargado del gran reto y la gran oportunidad que hemos tenido las provincias pequeñas para utilizarlo. Y luego la sensibilidad. Por un lado puede estar la voluntad de los parlamentarios y luego está esa sensibilidad. Ha existido y en los presupuestos lo hemos demostrado.

P. En estas elecciones concurre un actor nuevo, Soria Ya. ¿Cómo afecta?

R. En primer lugar, ya no son nuevos. Se presentaron a unas Autonómicas y han podido demostrar de lo que son capaces en año y medio. A nosotros, particularmente al PSOE, no nos ha convencido nada. Ni por la cantidad, ni por la calidad. Desde la propia abstención en la elección del presidente, con esa equidistancia entre un presidente de Vox y la candidata del PSOE ha sido el reflejo Esa tendencia a intentar pactar con los que llevan décadas gobernando esta Comunidad y que han sido incapaces de ayudar absolutamente en nada a nuestra provincia, desangrándose poblacionalmente.

Esa equidistancia a mi me preocupa. En la defensa de derechos y libertades la equidistancia es preocupante. Estamos hablando de recortes en derechos y en libertades, y también afecta a los sorianos. La ideología en política es fundamental para que los ciudadanos sepan, cuando voten, qué van a hacer en determinadas circunstancias. En el Congreso y en el Senado se votan leyes que van mucho más allá de los límites provinciales. Hay que tomar una decisión ante una ley de educación, una ley de eutanasia, una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Exige posicionamiento y criterio. Eso a mi me preocupa. Ya he podido observar los apuros que ha pasado Teruel Existe en estas circunstancias.

En segundo lugar, me parece peligroso que los que no son de ese partido 'no somos sorianos', como dice incluso su lema de campaña. Si por algo se han caracterizado los parlamentarios socialistas es por su exigencia por Soria. Se lo pueden preguntar a cualquier ministro tanto del PP como del PSOE. Les pueden preguntar cómo exigimos. Cuando alguien dice lo del sorianismo te sientes hasta ofendido, cuando te has dejado la piel y has conseguido cosas. La realidad es tozuda. Hace poco se publicaba que entre lo ejecutado y lo pendiente de ejecutar estábamos hablando de 750 millones de euros. Mucho más de lo que se ha podido conseguir en Teruel y en otras provincias pequeñas.

A mi esas dos cosas me preocupan, la equidistancia en temas de derechos y libertades; y luego esa exclusividad de sorianismo que para nada es cierta. Con los hechos hemos sido capaces de demostrarlo, sólo tienen que ver los proyectos que hay encima de la mesa.

P. ¿Cuál sería el proyecto soñado a final de legislatura, en 2027?

R. Si consolidamos todos los proyectos que tenemos ahora mismo, habría tres cosas importantes. Que el estudio de viabilidad de la Soria-Castejón fuera positivo y pudiéramos tener encima de la mesa el proyecto y las obras. Creo que es fundamental para nuestra conexión ferroviaria y nos abriría puertas al transporte de mercancías y a los grandes corredores.

Por otro lado, también nos queda aprovechar todo el impulso que los fondos europeos van a dar a la transición ecológica y a la digitalización. La energía verde va a crecer. Somos un potencial de producción a nivel nacional. Mi aspiración sería, como reconoció el propio presidente, que los territorios en los que se colocan estos parques solares, estos eólicos, acaben participando de los beneficios económicos que generan. Se tiene que beneficiar el territorio. Al final acaba manteniendo estos parques y sufre su impacto ambiental, también tiene que ser compensado. Aquí la Junta de Castilla y León tendría que hacer un gran esfuerzo a la hora de ordenar el territorio. Siempre que se habla de territorio Castilla y León se lava las manos y cada vez que hay que poner una granja o un parque hay problemas.

Hay otro punto que también tiene que repercutir en el crecimiento de la población, es el de la vivienda rural. Somos conscientes de que en algunos sitios falta vivienda. Hemos empezado con esta Ley de Vivienda y hay que aprovecharla. A través de ese plan estratégico de vivienda rural, que se traslade la inversión pública autonómica y nacional no sólo a los lugares tensionados en cuando al número, sino que también pueda llegar ayuda para rehabilitar y construir vivienda como mecanismo de fijación de población.

P. En las recientes municipales el PSOE ganó por número de votos. ¿Son el espejo? ¿Cual es el objetivo?

R. Como siempre, nosotros queremos ganar las elecciones. Las dos últimas elecciones nacionales las ganamos y salimos para ganarlas. Las municipales no dejan de ser el reflejo del gran equipo humano que hay detrás de este partido. Los cientos de concejales y alcaldes que tenemos han ayudado a conseguir. Con su apoyo vamos a repetir esa victoria.

Otros no tienen ese equipo humano. Me sorprendió que en estas municipales Soria Ya no presentase candidatos. Sin lugar a dudas, la mejor forma de luchar contra la despoblación es trabajar en tu pueblo. Hemos estado en Villar del Río, que tiene 12 barrios. Había tres personas, socialistas, explicando cuáles eran sus tareas diarias. Villar del Río ha abierto la escuela, ha abierto un helipuerto... Eso es luchar contra la despoblación. Nosotros tenemos una herramienta para que lleguen fondos pero sin ellos es imposible. Aprovechando, mi agradecimiento a todos los concejales, sean del partido que sean, que están manteniendo viva a esta provincia.