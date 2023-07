Preacuerdo para la firma del convenio en el sector de comercio

Redacción Soria

Patronal y sindicatos han llegado a un preacuerdo para firmar el convenio de comercio en Soria, a falta de la ratificación por las asambleas de trabajadores. FeSMC-UGT ha informado de que la mesa de negociación por la parte social ha llegado a un preacuerdo tras la propuesta de convenio lanzada por la patronal.

Según el sindicato, «este preacuerdo no satisface todas las demandas de las personas trabajadoras, ni en la parte salarial ni en los derechos que consideramos deben incluirse en el convenio», apunta la federación argumentando que «por responsabilidad» los puntos se someterán a votación en asamblea para que los trabajadores del sector decidan si FeSMC-UGT Soria firma o no el convenio.

El preacuerdo no conlleva pérdida de derechos adquiridos, una de las principales reivindicaciones del sindicato, «pero no conseguimos que la patronal incorpore mejoras sustanciales de las condiciones de trabajo, ni en temas de conciliación ni de trasladar las ayudas al funcionamiento a los salarios de las personas de Soria», añade. Los trabajadores decidirán el lunes en asambleas si firman o no el acuerdo.