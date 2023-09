Pesca eléctrica y captura de cangrejos frenarán ‘el verde’ de la Laguna Negra

Pilar Pérez Soler Soria

Pesca eléctrica y captura de cangrejos son las armas con que la Junta frenará el aspecto verdoso que sigue presentando la Laguna Negra. Con estas dos actuaciones se intentará reducir el proceso de eutrofización, causado por una proliferación descontrolada de algas, lo que ha hecho que las aguas de este enclave se hayan teñido de verde, visible durante todo el verano. Ni pesca eléctrica ni captura de cangrejos lo eliminarán, pero sí reducirán el proceso, así como la lluvia y las bajas temperaturas. «Lo verdaderamente importante es que venga un invierno en condiciones, que nieve y hiele. La climatología es lo fundamental para evitar el desarrollo exagerado de estas algas, que no son nuevas», apunta el director del parque natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión, Óscar Carrascosa.

Ésta no es la primera ocasión que este monumento natural, de los más atractivos para el turista, se tiñe de verde, pero en esta ocasión lo ha hecho con mayor intensidad y, además, con un mayor eco social, puesto que fue el motivo de que se suspendiera la Travesía a Nado en la Laguna, que acontece siempre el primer domingo de agosto.

La eutrofización es el proceso que causa la proliferación de ciertas algas debido a la acumulación de residuos orgánicos en el agua. En la Laguna esta eutrofización ha estado provocada por un exceso de nutrientes inorgánicos, principalmente fósforo y nitrógeno, lo que produce una proliferación descontrolada de algas que causan el aspecto verdoso.

Un informe de Medio Ambiente apunta a la climatología, y más concretamente a la temperatura del agua, como «factor determinante» para lo sucedido. Y en segundo lugar a la presencia de demasiada materia orgánica. Por ello es necesario retirar cangrejos, «que son los que aportan el fósforo» y también peces.

Hasta la fecha, y ya desde el pasado mes de junio, personal de mantenimiento del Parque Natural ha capturado unos 5.000 ejemplares de cangrejo americano. Su pesca es con retel, que se coloca un día a la semana y luego hay otros dos de retirada. Hay semanas que se han pescado unos 600 ejemplares.

La retirada de cangrejos de la emblemática Laguna Negra se ha hecho en más ocasiones con el mismo fin, aminorar el proceso de eutrofización. La última en el verano de 2021. No así la pesca eléctrica, método que no se ha utilizado hasta la fecha y que se probará no tardando mucho.

Los objetivos del anzuelo es el cacho y la bermejuela. No así la trucha. «Hay muy poquita y se dejará», avanza el responsable del parque.

La pesca eléctrica es un método de captura de peces en el que se emplea corriente eléctrica. Se hará desde una barca, grosso modo, introduciendo electrodos en el agua para producir un campo de corriente que atraerá a los peces.

La Delegación Territorial ha esperado «a que bajara la presión del turismo» para pescar de este modo, lo que hará también personal de Medio Ambiente del parque.

Así y con todo, el aspecto de la Laguna no ha restado un ápice de visitantes al Parque Natural. A falta de que se hagan públicas las cifras, los datos indican que «la Laguna ha recuperado el turismo con visitas cercanas a las de 2019», año anterior a que estallara la crisis sanitaria. «Hay que tener en cuenta que la gente viene a ver algo que desconoce, un lugar muy atractivo para el visitante que no encuentra diferencia porque antes no lo ha visto. Y si ya ha estado más veces, la ve así pero con un verde que, además, no ha sido tan llamativo como otros años», apostilla Carrascosa.