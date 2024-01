Más de 700 agricultores sorianos son convocados por whatsapp a una tractorada el día 6

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Más de 700 agricultores sorianos, de los cerca de 2.400 en el sector, forman parte de un movimiento, organizado por la red social whatsapp, cuyo objetivo es protestar por la situación que vive el campo mediante la convocatoria de una tractorada para el próximo 6 de febrero, por las carreteras de la propia provincia.

Se trata de una corriente nacional, que pretende ser ajena a asociaciones agrarias y partidos políticos, y que, según los promotores, cuenta con representación en las diferentes provincias españolas.

«Estamos hartos de trabajar a pérdidas y poner dinero de nuestro bolsillo», destaca una de las «cabecillas» de este movimiento nacional que en Soria ha tenido su eco con la participación de más de 700 profesionales del campo. El modo de operar ha sido a través de la creación de grupos de whatsapp en las diferentes provincias en los que se han ido incorporando participantes.

«Aquí no entran asociaciones de nadie, no queremos ningún sindicato agrario ni ningún partido político. El día 6 que no vengan con ninguna pancarta a hacerse la foto y marcarse los tantos», señalaron a través de la red social los convocantes de la tractorada de protesta.

«Hasta que nos reconozcan nuestros derechos como sector primario, y si se quedan las estanterías del supermercado vacías, pues que pase hambre el consumidor, a ver si así nos apoya», insisten las mismas fuentes de los convocantes a nivel nacional. Insisten en que no se trata de convocar «una cabalgata de Reyes, de ir por la mañana con el tractor y por la tarde a casa. Hay que hacerlo en serio, como los compañeros de Europa. No estoy diciendo que hagamos actos vandálicos como los franceses, no hace falta llegar a tanto», recalcan desde la organización, instando a actuar «como una piña». La tractorada está prevista para el día 6 de febrero en las distintas Comunidades Autónomas, «con gastos mínimos, que no estamos para irnos a Madrid a tirar el gasoil y perder ocho horas en el tractor. Ir a la Castellana no nos soluciona nada. Vamos a las carreteras de nuestra Comunidad», aseguran.

Se da la circunstancia de que el sector del campo también está llamado a participar en una manifestación organizada por la asociación Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, para el 21 de febrero, ante el Ministerio de Agricultura para reivindicar un paquete de medidas contra la crisis del sector. «Que no nos confundan», indican desde la movilización ajena a asociaciones agrarias y partidos políticos, reivindicando la independencia de estos colectivos.