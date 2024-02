Rey sobre el PP, los indultos y la amnistía: "Serrano se tiene que marchar a su casa"

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Una pregunta sobre Ángel Hernández por parte de los medios de comunicación ha dado pie al secretario general del PSOE, Luis Rey, a hablar sobre las negociaciones de indultos por parte del PP, una de las noticias del fin de semana. Rey ha pedido al presidente del PP de Soria, Benito Serrano que "se marche a su casa". "Pasa lo mismo con lo de la amnistía", ha dicho Rey. "No sé qué dira ahora Serrano sobre el manifiesto de la igualdad, mientras su partido negociaba indultos y amnistías. ¿Esto también atenta contra la igualdad, señor Serrano?", ha preguntado.

El político socialista ha demandado a Serrano que "pida disculpas a la sociedad soriana" y ha añadido que "es típico de este señor decir muchas burradas y el que escupe para arriba le acaba cayendo, y le ha caído, y que acabe entendiendo que cuando se estaban negociando indultos, el salía mintiendo, y diciendo que se atentaba contra la igualdad, y que convoque manifestaciones. La incoherencia del PP es evidente".

Por su parte, el presidente del PP, Benito Serrano, ha replicado a Rey durante la visita que ha girado a Soria el consejero Juan Carlos Suárez Quiñones: "El presidente Feijóo deja clara su postura, no ha cambiado en el tiempo, parece ser que hay medios o partidos que por tener a la vista las elecciones gallegas han manipulado una información.

"Es una manipulación clara y manifiesta de una situación que se negoció hace tiempo", ha proseguido Serrano "y que la han sacado ahora por el interés político. Yo ayer vi las declaraciones de Feijóo que se ratificaba en su postura, que es la postura del PP, y que no han cambiado para nada. Si los intereses de determinados partidos cambian en función de si hay o no unas elecciones es una cosa que al PP no le preocupa mucho.