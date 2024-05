El ‘quita y pon’ de los contenedores «ha funcionado», pero «como todos los cambios, cuesta»

Publicado por José Ángel Campillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La recogida con el ‘quita y pon’, los contenedores móviles de la zona peatonal, lleva funcionando desde enero y el resultado de cara a la ciudadanía está siendo aceptable, aunque quedan vecinos que no se aclaran y que no depositan correctamente las basuras. Es algo novedoso y «como todos los cambios, cuesta», explicó la concejala de Obras, Ana Alegre, preguntada sobre el sistema durante la presentación de la carpa del reciclaje, la actividad de divulgación sobre el servicio a cargo de la empresa Valoriza. Situada en el Espolón, estará disponible hasta mañana, en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00. Los vecinos recibirán allí toda clase de explicaciones sobre la limpieza y sus elementos de cara al correcto depósito de las basuras y podrán resolver sus dudas. Y es que el servicio ha entrado en un nuevo periodo de gestión, con la renovación de todos los contenedores y la implantación de nuevos dispositivos, como los pequeños puntos limpios, los móviles de los barrios y su réplica en los núcleos rurales. En la carpa habrá hoy y mañana, por la tarde, dos talleres infantiles. Se trata, explicó Fernando Baena, por parte de Valoriza, la empresa gestora de la recogida y la limpieza viaria, de que los más pequeños elaboren un molino con papel reciclado y una hucha de cerdito con envases de plástico reciclado.

En general, «creo que ha habido una buena aceptación» del ‘quita y pon’, expresó Alegre, aunque «tenemos que ir trabajando a seguir concienciando» sobre su utilidad y características. Ya que «los cambios son difíciles».

Los contenedores móviles están pensados para que la gente pueda echar las bolsas de 20.00 a 23.00 horas, con algunos días diferenciados en función del residuo. El horario supone un «pequeño esfuerzo más» para los vecinos, admitió Baena, y «cuesta un poco más adaptarse». Más allá de esto, «el resto del sistema está funcionando bien». Por lo demás, hay que tener en cuenta que «otros puntos cercanos no han desaparecido», apuntó la concejala en referencia a la pervivencia de algunos contenedores fijos. El ‘quita y pon’ está pensando, precisamente, para la desaparición de estos últimos, de manera que no colisionen visualmente o con los edificios de la zona monumental. Con «los horarios, es verdad que te tienes que adaptar, pero no puede ser una excusa para no reciclar porque al final sí tiene otros puntos cerca». Las ‘islas móviles’ se ubican por ahora en siete emplazamientos, entre ellos el Tubo y la plaza de abastos. Quedan otros dos puntos donde el despliegue esperará al final de las obras de mejora de la urbanización: Fuente de Cabrejas y Postas. El ‘quita y pon’ ha movilizado una campaña de información entre los vecinos del área peatonal de la ciudad, con un buzoneo sobre sus características y el obsequio de un imán de nevera.