De la Hoz arremete contra Ribera: "No ha hecho nada por los sorianos ni por la despoblación"

El candidato del PP a las elecciones europeas Raúl de la Hoz arremetió contra su contrincante socialista en los comicios, Teresa Ribera, asegurando que "no ha hecho nada por la lucha contra la despoblación ni por Soria", en referencia también a las ayudas al funcionamiento que llegan a la provincia y que no son ni de lejos las que autorizó Europa. De la Hoz instó a la actual ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno a que "pida perdón a los sorianos por reírse de esta tierra", por la escasa repercusión de estas ayudas.

Mezcló las críticas a Ribera con la visita prevista para este sábado a Soria de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y mostró su esperanza de que "venga a comunicar que la reducción de los costes laborales serán del 20%, si no que no venga. Mejor que siga arrodillada ante Puigdemont, que eso si se les da bien". Además, calificó de "decepcionante" la reunión que mantuvo con los empresarios de Soria, Cuenca y Teruel, de donde no salió "nada de nada".

El actual portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León se comprometió a trabajar en el Parlamento Europeo por una estrategia específica contra la despoblación. Según indicó en un acto de campaña en la capital soriana, distintos programas en Europa incluyen partidas orientadas al medio rural, pero siempre de manera colateral. Recordó que la propia Unión Europea, a través del Comité de las Regiones, y el presidente de la Comisión de Desarrollo Regional, ha establecido la necesidad de que se asuma el reto de la lucha contra la despoblación, a lo que se suma la demanda que se ha hecho desde algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, para que la UE lo asuma como objetivo fundamental de sus políticas.

"Eso se debe de materializar en el próximo periodo financiero en un plan específico, concreto, de medidas de lucha contra la despoblación. Medidas de todo tipo, financieras, ayudas directas y desarrollo de infraestructuras. Se trata de ayudar al desarrollo económico y de facilitar la prestación de los servicios públicos, junto con otro componente fundamental, el de la mejora de la conectividad de las zonas alejadas de las capitales de provincia", afirmó el candidato popular, quien aclaró que esto no sólo afectaría a Soria y a Castilla y León sino a casi el 80% del territorio de la UE que sufre este problema. "Y necesitaría de la implicación de los gobiernos estatales y también autonómicos, y ese es un reto que asumo como representante que seré de los intereses de Castilla y León", añadió.