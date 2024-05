Guitarte: "Si la UE da la oportunidad de llegar al 20%, es absurdo no aprovecharlo"

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El número 1 de la coalición Existe al Parlamento Europeo, Tomás Guitarte, ha estado esta mañana en Soria para trasladar las líneas principales del proyecto de la España Vaciada para la UE. Ayudas de funcionamiento, infraestructuras, PAC y una mejora en el reparto y el uso de los fondos europeos son las claves de un proyecto que aspira a lograr representación y que apuesta por "la política del acuerdo y el consenso".

"Somos la única voz que de verdad defiende estos territorios, el resto han tenido 40 años para demostrarlo y no lo han hecho", aseguró el líder de Teruel Existe apuntando que el objetivo "prioritario" de la coalición es "atender a los territorios olvidados". Guitarte animó a huir de la polarización que tildó de "argucia" buscada por los grandes partidos "con intereses electorales".

Con respecto a las ayudas de funcionamiento, Guitarte recordó su trabajo en el Congreso para su activación. "Nuestra postura es clara, ayudas al 20% de los costes laborales, si Europa te da esa oportunidad es absurdo y carece de sentido que no se aproveche", subraya. Existe considera esta herramienta como "algo singular" que permitiría a territorios como Soria "salir de las dificultades para el desarrollo". "No puede ser que se pidan y no se usen", insistió.

Guitarte aboga por una política de consenso y defiende que aún con poca representación "se puede hacer mucho". Existe buscará alianzas con formaciones o territorios europeos con problemas similares para crear "un pequeño lobby" que posibilite "hablar con potencia de la despoblación".

Uno de los aspectos claves es cambiar el modelo de fondos europeos, al menos, el uso que se hace de los mismos. "Queremos que de verdad sirvan para cumplir un objetivo europeo prioritario como la cohesión y la vertebración". "Los fondos del 86 no se utilizaron de forma correcta y ahora hay una cuantía equiparable, pero hay riesgo de que pase lo mismo, tenemos que dar una solución a los problemas estructurales como el desequilibrio interno, es una cuestión de voluntad", insistió.

La acción de Existe también estará enfocada a las grandes infraestructuras, apostando por un sistema "mallar" y por la reformulación de la PAC en aras a que el sector primario sea "estratégico" y se potencie su rentabilidad para que sea más atractivo.