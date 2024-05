Los toros de La Saca (y el Desencajonamiento) ya están aliñados, las fotos

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Los toros para el Jueves La Saca de San Juan 2024 ya han pasado por el aliño, un 'redondeo' de las puntas de los cuernos para que no hagan daño a los caballos que participan en la traída de ganado. Pocas horas antes del Desencajonamiento ya estaban listos. No obstante no hay que olvidar que son reses bravas y una embestida, un empentón o un pisotón pueden dejar lesiones graves. Siguen dando respeto. La Asociación de Amigos de La Saca se ha desplazado hasta la ganadería para participar en las labores de aliño y conocer un poco más a los toros a los que conducirán desde Valonsadero hasta Soria el 27 de junio. Estas son las fotos.