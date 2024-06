La soriana Nuria Peter se la juega en las batallas del concurso 'La Voz Kids'

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La joven cantante soriana Nuria Peter se la juega este sábado en el concurso de televisión 'La Voz Kids' que emite Antena 3 a partir de las 22.00 horas. Hay que recordar que el pasado 25 de mayo Nuria Peter, acudió a las audiciones a ciegas de este programa consiguiendo ser la primera soriana que entra a formar parte del equipo de Lola Índigo, junto a otros 15 talents de toda España.

En palabras de Nuria Peter, durante el anuncio de las batallas de la Voz Kids, que se emiten este sábado: «Somos guerreras y hemos venido a comernos el escenario. Pisamos fuerte».

La madre de Nuria Peter, Nuria Guerrero, recordaba este viernes cómo fue la entrada de su hija en el concurso y cómo Lola Índigo «se dio la vuelta emocionada pulsando el botón a los pocos segundos de que Nuria Peter comenzara la actuación en la que interpretaba la difícil canción de 'Back to Black' de Amy Winehouse».

Y destacaba la confesión de Lola Índigo mientras abrazaba fuertemente a Nuria Peter, muy emocionada: «Yo me he presentado a todos los casting de mi vida imitando a Amy Winehouse pero tú, Nuria Peter, has hecho un show que ha dejado con la boca abierta a todos».

La joven Nuria Peter en palabras de Lola Índigo, cantó una canción de Amy Winehouse «con un desparpajo y un estilo dignos de una artista consagrada, mostrando una personalidad arrolladora e increíble en el escenario y con gran chorro de voz, impresionante».

«Has hecho un show», aseguraba Lola Índigo «y me sorprende muchísimo que siendo tan chiquitilla vengas aquí con tantísima personalidad a comerte el escenario. La has colocado a tu manera y le has dado tu rollo», indicó la veterana que añadió: «Bienvenida a mi equipo, Nuria Peter».

Este sábado, 8 de junio, a partir de las 22.00 horas comienza la Gran Batalla de la Voz Kids, donde los 16 talents del equipo de Lola Índigo subirán al escenario para defender sus temas. Solo ocho superarán la criba y continuarán en el concurso ya que otros ocho serán eliminados. Lo mismo sucederá con los miembros de los otros tres equipos que completan el concurso: David Bisbal, Rosario y Melendi.

Hay que destacar que durante esta jornada todos los líderes de los equipos cuentan con un asesor que les ayuda a tomar las difíciles decisiones de decantarse por uno u otro talent. Así, Lola Índigo cuenta con Judeline como asesora, Rosario Flores compartirá las decisiones con el Kanka, Melendi tendrá el apoyo de Mau y Ricky y Bisbal contará con Álvaro Soler.

Lola Índigo define su equipo con el color morado, que visten los 16 talents que para ella significa valentía y talento y que comparten en el campamento de La Voz Kids donde desarrollan actividades y ensayos con Lola Índigo. Nuria cantará junto con Henar, Eugenia y Alicia una canción dificilísima, con mucha potencia ya que las cuatro son voces que transmiten energía y poder. Interpretarán 'Domino' de Jessie J.

Para Nuria esta experiencia «es maravillosa» ya que «han creado un grupo de amigos para siempre donde comparten experiencias maravillosas junto a los Vocal Coach, experiencias en el hotel, en los campamentos, en los ensayos, en el restaurante de la Voz que todos conocen muy bien y donde cantan en numerosas ocasiones todos los talents juntos en un ambiente inolvidable», explica su madre.

Nuria Peter, de 15 años, es la primera soriana en participar en las Audiciones a Ciegas de La Voz Kids España 2024 de Antena3. Nuria quedó ganadora en 2020 del Soria Talent Home Edition y posteriormente en 2022 fue a las audiciones de Got Talent España, obteniendo tres de los cuatro votos del jurado.

Nuria es alumna del Conservatorio Profesional de Música de Soria Oreste Camarca, actualmente cursando 4º curso de Enseñanzas Elementales de Piano. Además, es alumna de 4º ESO en el Colegio Trilema de Soria. Su pueblo es Almarail.