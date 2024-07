Cuatro años de ‘Compra en Soria’ y más de 12.500 productos vendidos por valor de 145.500 euros

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La plataforma ‘Compra en Soria’ arrancó hace ya cuatro años, en plena desescalada del confinamiento por la pandemia del Covid de la mano de la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria), creadora de este marketplace junto con FOES con financiación de la Junta de Castilla y León, y ya aglutina más de 12.500 productos vendidos por un valor total en el mercado de 145.500 euros. Ahora, FEC Soria ultima los detalles para reunirse en los próximos días con la Diputación de Soria para realizar el traspaso de la plataforma a la institución provincial con el fin de difundir el contenido de este escaparate virtual de productos sorianos en su stand promocional de las ferias.

El presidente de FEC Soria, Adolfo Sainz, constata que hay voluntad por ambas partes de llegar a un acuerdo lo antes posible, y por eso espera que se pueda llegar a un acuerdo en las próximas semanas, antes del mes de agosto, en el que se paran todas las administraciones. “Se está preparando una valoración del contenido con el fin de entregar la documentación en los próximos días”, añade Sainz. Porque FEC Soria quiere aprovechar este revulsivo de los productos típicos de la provincia, sobre todo de alimentación, para que sea la Diputación la que se encargue de este ‘Amazon soriano’, y contribuya a su difusión de la misma manera que arropa a empresas de la provincia bajo el paraguas del stand que lleva a las distintas ferias de turismo o gastronómicas y de agroalimentación. Porque este portal de compras, que lleva ya 50.000 visitantes únicos a la web en este 2024, aglutina a 118 establecimientos, 73 de la capital y 45 de la provincia.

En estos cuatro años se han tramitado alrededor de 3.000 pedidos mediante los que se han vendido más de 12.500 productos que han alcanzado un valor total de 145.500 euros. Y en lo que va de año (hasta el 31 de mayo) se han registrado 102 pedidos que han acumulado 439 productos y un precio en mercado de 4.871,84 euros.

Pero lo cierto es que la mayoría de las transacciones se realizan en Soria; el resto se va fuera de la provincia. Según explican desde FEC Soria, apenas el 6,8% de los pedidos se han quedado en Soria, mientras que el 93,2% se distribuye por todo el territorio nacional. Barcelona ha adelantado a Madrid por primera vez en las ventas, con un 17,6% de los pedidos, mientras que Madrid aglutina un 16,6% de los artículos. No obstante, ‘Compra en Soria’ ha llegado durante este año a todas las comunidades y provincias, destacando también Zaragoza, hasta donde se van un 4,9% de las compras o Cáceres, con otro 4,9%. Y también a Alicante, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Sevilla y Valladolid, entre otras.

Llama la atención que de los cinco comercios que más han vendido, tres son de la capital y dos de la provincia con la panceta adobada al vacío por bandera, que es el producto más demandado, seguido del chorizo cular artesano y el Torrezno de Soria, con un valor medio de los carritos de 60,62 euros.

De hecho, Sainz sostiene que “casi el 100% de las transacciones se corresponden con el sector de la alimentación porque la gente adquiere lo que no puede comprar donde vive. Y esto pasa con productos artesanos y alimentarios”. Es más, reconoce que se ha consolidado como una web de envíos de productos sorianos a toda España, por lo que el marketplace es un punto de encuentro de todos los amantes a nivel nacional de los productos sorianos.

Se trata de una herramienta que se creó por necesidad durante la pandemia pero que llegó para quedarse porque fue la salida a la necesidad de la digitalización de los establecimientos sorianos e incorporarles al comercio online, el canal de mayor crecimiento en la actualidad, pero que funciona muy bien con el sector alimentario principalmente. El resto lo complementan.

Los pedidos, sin coste de envío alguno para el comprador, llegan en plazos que no superan las 48 horas y que pueden estar incluso en 24 horas en el caso de zonas como Madrid, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana o País Vasco. En todas estas ventas de productos, no hay intermediarios, el 100% de los beneficios es para el comerciante, es decir, no hay comisión alguna como ocurre en otras plataformas y es la federación de comercio quien asume los gastos de gestión de la multitienda. Las búsquedas se pueden realizar por categorías de los productos, por los propios productos o por los establecimientos, quienes a su vez ofrecen un completo escaparate virtual.

Recuerda Sainz que la federación inició las conversaciones con la institución provincial hace más de un año, pero quedaron en el aire con motivo de las elecciones municipales y volvieron a retomarse una vez se conformó la nueva Diputación. Ahora, espera tener contacto en los próximos días para cerrar el acuerdo de compra venta. “Nos gustaría ultimar los detalles y dejar la tramitación realizada antes de agosto”, añade el presidente de FEC Soria.

Sobre todo porque hasta ahora el coste por los gastos de organización y logística los asume FEC Soria y FOES, que a su vez los repercute en todas las empresas, pero solo se benefician las de alimentación, estén o no estén en la federación. “Al principio por la pandemia se vendía de todo, pero al final la página se ha quedado en que el cliente lo que quiere comprar es lo que no tiene allá donde vive y es fundamentalmente alimentación”.

Y es que cuando se creó la plataforma no era necesario ser socio de FEC Soria porque se ofrecía como un servicio esencial para todos los establecimientos de la provincia. Pero ahora es conveniente que sea gestionado por la Diputación, como institución pública que vela por los intereses de las empresas de la provincia. “El objetivo es que la página sea autosuficiente con las ventas que se realizan desde la plataforma”. Por ello, añade, “se quiere negociar para que se ‘venda’ en el stand que lleva por las ferias, ya que igual que se exponen empresas, que dirija a los clientes a la web”. Una página que ya lleva cuatro años de rodaje y tiene el nombre consolidado, de modo que hay mucho camino recorrido. “Hemos demostrado que damos un buen servicio bueno y la gente repite en sus pedidos”, añade.