El alcalde de Soria insiste en Bruselas en mejorar las políticas de cohesión de Europa

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, participa esta semana en el Comité de las Regiones. En concreto el alcalde es miembro de la Comisión COTER, Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE, celebrada el miércoles 3 de julio, y en la Comisión ECON, la Comisión de Política Económica que en esta convocatoria se ha celebrado este jueves.

La Comisión de Política Económica (ECON) coordina las aportaciones de sus miembros sobre cuestiones relacionadas con la política económica e industrial, como pueden ser la política de competencia y de ayudas estatales, la contratación pública, la política de pymes y el emprendimiento, la gobernanza económica y el Semestre Europeo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el mercado interior y el mercado único digital. Su actividad también se ocupa de la política económica y monetaria, la política fiscal, el comercio internacional y los aranceles (incluidas las cuestiones relativas a la OMC) y las finanzas locales y regionales.

Carlos Martínez ha participado activamente en los debates de la Comisión ECON con dictámenes de gran interés para el futuro de la Unión Europea, como la creación de un espacio de datos común e interoperable en toda la UE en el sector de la movilidad bajo el proyecto Espacio Europeo de Datos de Movilidad (EMDS); el Fondo y Mecanismo de Transición Justa, un instrumento de financiación independiente con un esquema de financiación general muy similar al del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y al Fondo Social Europeo; y la prestación de servicios de emergencia a nivel transfronterizo local.

Carlos Martínez ha sido especialmente incisivo en los debates concernientes al ámbito de las políticas de conexión. El Informe de Cohesión evalúa la cohesión económica, social y territorial en la UE. Presenta dos conclusiones principales: en primer lugar, la política de cohesión todavía tiene un papel vital que desempeñar para apoyar un desarrollo equilibrado e inclusivo en la UE. Pero, en segundo lugar, muchas regiones han dejado de converger o han estado divergiendo desde la crisis de 2008, especialmente en los Estados miembros del sur.

Además, en muchos Estados miembros, una mayor aglomeración de actividades económicas en las regiones metropolitanas y las grandes ciudades se ha producido a menudo a expensas de otros territorios (en particular, las zonas rurales). Por último, el informe identifica nuevos desafíos como el cambio climático, la dependencia energética, el cambio demográfico, las tensiones geopolíticas, así como el ritmo acelerado y la intensidad de las crisis. “El objetivo es identificar nuevas soluciones que hagan que la política de cohesión sea más flexible, mejor adaptada a los nuevos desafíos, más visible para los europeos y más sencilla de utilizar. Todas las políticas de la UE deberían contribuir a la cohesión si queremos recuperar la convergencia en el continente. Esto significa que tenemos que redefinir el lugar de la política de cohesión en Europa y su gobernanza, en particular el papel esencial de las regiones y ciudades. Todo el presupuesto de la UE debería apuntar a fortalecer la cohesión económica, social y territorial”, ha insistido el alcalde soriano.

En este punto, Martínez ha incidido en que “el reto demográfico debe de ser una prioridad compartida y transversal en toda la UE, y así debe de reflejarse en la política de cohesión especialmente a partir de 2027”. En su intervención, el alcalde ha indicado que la política de cohesión de Europa “ha sido la herramienta fundamental para corregir las desigualdades entre los países de la Unión. Por ello es esencial que reconozcamos y abordemos el refuerzo financiero y económico para el nuevo periodo y al mismo tiempo seamos conscientes de las desigualdades que existen dentro de cada uno de los países de la Unión”. Carlos Martínez ha pedido “corregir los indicadores para evitar que sólo primen los económicos como el PIB o las rentas ya que utilizar sólo estos datos son verdaderas trampas para el desarrollo de los entornos rurales o de las zonas con graves problemas demográficos”.

Por su parte, la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER), además de la política de cohesión, sigue de cerca el marco financiero plurianual y el presupuesto de la UE, así como la política de transportes, el desarrollo territorial, la cooperación transfronteriza, la ordenación del territorio y los asuntos urbanos.

En este ámbito, Carlos Martínez ha participado en los debates sobre la revisión intermedia del reglamento por el que se creó el Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR) en especial los desafíos de absorber todos los fondos hasta finales de 2026 y un posible uso del 10% de los fondos no comprometidos para el sector de viviendas sociales, dignas, asequibles y sostenibles; las vulnerabilidades económicas de los territorios locales y regionales y su posicionamiento estratégicamente para mitigar las incertidumbres, fomentar la resiliencia, y promover la estabilidad económica a largo plazo y el crecimiento sostenible en las regiones en la lucha en el reto demográfico; una propuesta de Reglamento sobre el control de las inversiones extranjeras en la UE adaptándose a la nueva situación geopolítica (Covid, guerra en Ucrania, crisis energética, etc.) y mejorar la cooperación entre la Comisión Europea y los Estados miembros; la primera Estrategia Europea de la Industria de Defensa (EDIS) en forma de Comunicación y un Programa Europeo de la Industria de Defensa (EDIP) en forma de propuesta de Reglamento que pretende aumentar la preparación de la UE en materia de defensa fomentando la cooperación entre los Estados miembros, apoyando el comercio de defensa dentro de la UE y la cooperación de los Estados miembros con la industria; el futuro informe sobre el Mercado Único y la Competitividad, solicitado por la presidenta de la CE, Von der Leyen, que se prevé vea la luz a finales de julio; y el conocido como “ecosistema de proximidad y economía social”, identificado como uno de los 14 ecosistemas industriales clave de la UE.

“La Comisión Europea publicó el Camino de Transición para la Proximidad y la Economía Social, que identifica 14 áreas concretas en las que las políticas y fondos de la UE deberían desempeñar un papel más importante para apoyar a las pymes y otros actores en el avance hacia las transiciones verde y digital”, recuerda el alcalde de Soria.

Carlos Martínez ya está trabajando en las siguientes citas políticas de alto nivel que permita conseguir que estas propuestas totalmente alineadas con lo que se defiende desde las entidades que representan a los gobiernos locales, nacionales, europeas y mundiales, se incluyan en el diseño de las próximas políticas de cohesión. “Es un trabajo en el que insistiremos con tesón, cuyo camino no es sencillo, pero del que sin duda alguna obtendremos los resultados que Soria y los pequeños territorios necesitan”, ha concluido.