El pleno de Soria apoya la reubicación de menas y rechaza la moción de Vox

Los menores extranjeros no acompañados, menas, y la crisis migratoria en España protagonizaron el pleno del Ayuntamiento de Soria celebrado ayer, gracias a la moción presentada por Vox que solicitó el rechazo del órgano municipal al reparto de estos chavales en las diferentes comunidades autónomas. «Reubicación», matizó el alcalde, Carlos Martínez, recalcando que «se reparten las mercancías, no las personas» y que el lenguaje «no es inocente», poniendo de manifiesto que no se puede negar la ayuda a los «niños y niñas que huyen» de sus países de origen.

Fueron los votos del PSOE los que hicieron que el pleno apoyara la reubicación, ya que el PP optó por la abstención, condicionando su apoyo a la moción de Vox a que se incluyera que es la Unión Europea el foro donde se dé solución a esta situación, tal y como hizo ya el grupo popular en la Diputación, donde también se abstuvo ante un texto similar.

«¿No se da cuenta de que estamos hablando de personas, de Estado de derecho, de tratar de universalizar las oportunidades?», interpeló el alcalde a Vox, recordándole que «necesitamos la diversidad cultural y la integración si queremos seguir creciendo, es lo que hay», haciendo referencia también a la despoblación de territorios como Soria. Martínez criticó con contundencia los argumentos de Vox para rechazar la ayuda a las personas que buscan una vida mejor:«Es indigno, indecente, vergonzoso y traerlo a este salón de plenos todavía más».

En ese sentido se pronunció también el PP que recriminó al portavoz del grupo Vox, Fernando Castillo, que presentara una moción sobre aspectos que no son competencia del Ayuntamiento, una práctica habitual en las filas del partido verde, como señaló el popular Javier Jiménez. «Son seres humanos que vienen en situación muy difícil. Es necesario hacer un control de fronteras, pero una vez que están aquí, hay que acogerlos», afirmó. «España necesita 300.000 puestos de trabajo y no se cubren porque señoritos como ustedes no quieren ocuparlos», le espetó Jiménez a Castillo, acusándole además de tratar de «sacar rendimiento político». Por el mismo precio, cargó también contra el Gobierno socialista por lo que considera «efecto llamada» a la inmigración, mencionando el calificativo del «país de las pagas».

En plena Eurocopa, el autor del gol que le dio la victoria a la selección española en la semifinal, Lamine Yamal, hijo de marroquí y ecuatoguineana, también salió a relucir. PSOE y PP para criticar a Vox que sólo rechace la inmigración de la pobreza y este último para asegurar que «el padre de Lamine Yamal es un delincuente. Se acercó a tirar una piedra a la carpa de Vox», aseguró.

Castillo basó la moción de su partido en la seguridad que, según dijo, resta la inmigración ilegal a la que atribuyó el aumento de la delincuencia, también en Soria, algo que Martínez rechazó indicando de esa afirmación es «falsa».

«Soria sufre un aumento de los delitos vinculados a la nacionalidad», manifestó Castillo, añadiendo que los sorianos que viven en los «barrios más humildes» ven rotas las reglas y los vínculos comunitarios por la presencia de inmigrantes «ilegales». «Es un peligro evidente a la seguridad», dijo, y criticó que no se difunda la nacionalidad de los autores de los delitos. En ese sentido, apuntó como datos oficiales que «de 149 detenidos en Soria» en el primer semestre, «111 son extranjeros».

En su moción, Vox también solicitó al Ayuntamiento que facilitara datos del padrón a los partidos políticos y la Policía para «comprobar si hay algo fraudulento», ya que sostuvo que hay pisos «con 16 y 20 personas empadronadas». El alcalde le recordó la ley que defiende que el Ayuntamiento no debe tener control de la residencia de ninguno de sus vecinos. «¿Para qué quieren el padrón, para convertirse en la Gestapo de la inmigración en Soria, como los camisas negras?», recriminó Martínez en referencia a la persecución de los judíos. «Cómo se atreven a pedirnos una ilegalidad. No se dan cuenta de las barbaridades que plantean», enfatizó el alcalde.

Por otro lado, el pleno aprobó la solicitud de un crédito al Idae de 2,5 millones para la renovación de instalaciones de alumbrado exterior municipal para lograr «ahorro y eficiencia».