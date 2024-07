Arranca otro multudinario Enclave de Agua en la capital

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Con una previsión que ronda las 30.000 o 35.000 personas, el festival Enclave de Agua, uno de los grandes legados del que fuera concejal del Ayuntamiento de Soria, Jesús Bárez, arrancó este jueves con los primeros conciertos vermut, en el escenario San Miguel y en el escenario principal, estos últimos ya junto al Duero, con el protagonismo a cargo de The Butt Shakers, que estuvieron precedidos por Dorrey Lyles y Marcos Coll Band y por Tito Ramírez. Dada la climatología los conciertos de madrugada fueron prácticamente de manga corta y con nutrida presencia de personas que crecerán ostensiblemente este fin de semana.

Los vermuts en el Kiosko también registraron una gran afluencia de público, y este viernes se traslada esta cita hasta el Alto de la Dehesa con la intervención de varios grupos, y al Café Teatro Botánico.

Para la jornada de este viernes, en el inicio del fin de semana, se subirán al escenario central The Next Movement (22.30 horas), The Brooks (00.00) y como estrellas del día los Harlem Gospel Travelers. Por la tarde y hasta las 21.00 horas, en el escenario San Miguel, Enclave Jam Session y The Limboos.

El festival se extiende hasta la jornada principal del sábado con nombres propios como el de Nik West así como grandes bandas internacionales que en muchos casos girarán en exclusiva en la capital soriana y presentarán sus discos. Francia, Canadá, Estados Unidos, música nacional y grupos sorianos compartirán distintos espacios tanto en la sesión de tarde en la pradera, en la nocturna en el escenario principal como en los conciertos vermut en el centro de la ciudad.