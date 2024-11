La Comisaría de la Policía Nacional de Soria incorpora el DNI exprés

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Soria ha implementado un nuevo servicio para facilitar a los ciudadanos los trámites de renovación de documentación, denominado DNI exprés.

Este nuevo servicio, que entró en funcionamiento el pasado mes de octubre, se incardina dentro del Plan de Identidad Digital desarrollado por la Policía Nacional con el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración Pública.

De este Plan destaca especialmente el Módulo de Expedición Múltiple, también llamado DNI exprés, el cual pretende agilizar el proceso de expedición de DNI y la atención a los ciudadanos.

El DNI exprés es un puesto de renovación que cuenta con dos cabinas para los ciudadanos, y una para el funcionario de la Unidad de Documentación que opera el sistema. Cada módulo permite la captura de los datos biométricos del titular del documento (fotografía y huella), y dispone de una pantalla que guía al ciudadano en el proceso de expedición.

Estos módulos permiten la renovación simultánea de documentación de dos personas manteniendo la privacidad de los usuarios.

Un aspecto importante de este tipo de renovación documental es que la fotografía del titular se toma en estos módulos, por lo que el ciudadano, si cumple con los requisitos de este tipo de renovación, no necesita llevar fotografías. Este hecho aumenta la seguridad en la expedición del documento, descartando cualquier duda sobre la veracidad de la imagen del titular.

Por otra parte, el nuevo sistema permite la toma de datos biométricos del titular; y también permite personalizar la contraseña de acceso a los certificados electrónicos almacenados en el chip del documento.

Este sistema permite ganar en agilidad y seguridad, es fácil de utilizar y mucho más rápido.

La renovación del Documento Nacional de Identidad por el servicio del DNI exprés se podrá realizar siempre que con una serie de requisitos:

-Portar de manera física el DNI a antiguo.

-Que la expedición del nuevo DNI no requiera ningún tipo de datos (dirección, apellidos…).

- Que el Chip del antiguo DNI esté en buen estado, para poder acceder a sus datos.

No es posible realizar expediciones de DNI en el Módulo de Expedición Múltiple en los casos de pérdida o sustracción (al no portar de manera física el DNI), primera inscripción o si las impresiones dactilares no se leen de manera correcta.