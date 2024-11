Bermudo pide el embargo de los bienes de dos hijos de la Duquesa Roja

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La hijastra de la Duquesa Roja pedirá al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria el embargo de los bienes de dos de los hermanastros que todavía no han abonado ninguna cantidad a Rosario Bermudo, esto es, Pilar y Leoncio González de Gregorio, ya que con los otros dos, Gabriel y Javier ya hubo acuerdo. Según informó este miércoles el letrado de Bermudo, Fernando Osuna, se está a punto de pedir la ejecución de sentencia, que en el caso de Pilar González de Gregorio alcanza los 800.000 euros en metálico, la cantidad más alta, al ser la ‘heredera universal’.

A sus otros tres hermanos sólo les correspondió la ‘legítima’ que, en este caso, fue la cuarta parte de un tercio. Pilar González de Gregorio es la que tiene que abonar una cantidad más alta al ser la ‘heredera universal’. A sus otros tres hermanos sólo les correspondió la ‘legítima’ que, en este caso, fue la cuarta parte de un tercio derivada de 1,4 millones de euros para Leoncio, Gabriel y Javier y 12, 6 millones de euros para Pilar.

La sentencia de la magistrada-juez María Luisa García García deja claro que los demandados deben abonar «proporcionalmente, en atención al valor de la cuota hereditaria de cada uno en la partición efectuada, las sumas referidas a la demandante en efectivo metálico más los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda». Hay que recordar que a los demandados se les impuso el pago de las costas.

El abogado de Bermudo especificó que se pedirá el embargo de los bienes en metálico «de empresas y bancos, donde tienen mucho dinero, para qe paguen ya». En caso de que el dinero en metálico no cubriera las cantidades que señalan la sentencia, el letrado señaló que en este caso pedirán también «el embargo y la subasta de patrimonio de los dos hermanos que no han pagado».

Por otra parte, la jueza ha desestimado la aclaración de sentencia que pidió Pilar González de Gregorio, que consideraba que la jueza no había calculado bien la indemnización de 800.000 euros que le correspondería pagar a su hermanastra, según desveló Osuna. «Lo que planteaba era realmente una cuestión de fondo, no había que aclarar absolutamente nada porque la sentencia era clara, no había ningún error de fechas o algo por estilo». El letrado señaló en este sentido que «seguramente van a recurrir, disponen de unos días para ello, pero sí o sí, nosotros vamos a pedir la ejecución de la sentencia y el embargo de los bienes», reiteró.

Como se recordará, el 23 de marzo de 2017 se exhumaron en el cementerio de Quintana Redonda los restos de Leoncio González de Gregorio para poder contrastar el ADN con el de la demandante.

El 5 de diciembre de 2018, el titular del Juzgado número 77 de Madrid reconocía a Rosario Bermudo como heredera legítima tras aportar al proceso una prueba de ADN en el que se estimó un 99,99 % de coincidencia, el máximo que se puede obtener, para acreditar que es hija de Leoncio González Gregorio, lo que le facilitó el camino para litigar contra sus hermanastros y reclamar parte de la herencia,

Leoncio González de Gregorio, esposo de la duquesa de Medina Sidonia, fue miembro de una de las familias aristocráticas más importantes de España con un linaje que se remonta al siglo XV. Las pruebas de ADN realizadas sobre restos óseos del cuerpo de su padre confirmaron al máximo posible que el aristócrata era el padre de la hija extramatrimonial que tuvo con la sirvienta, y cuya paternidad había reclamado ésta para exigir parte del legado.

Bermudo pudo ganar este caso después de cinco años de pleitos tras autorizar un juez la exhumación de Leoncio González para la obtención de muestras óseas con las que poder contrastar el ADN del fallecido con el de ella.

El Instituto de Toxicología exigía que se comparase el ADN de varios familiares vivos del aristócrata para evitar la exhumación, lo que finalmente se hizo como prueba que resultó absolutamente decisiva.