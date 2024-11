El ‘boom’ del ‘Black Friday’ llena los comercios en Soria

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Los sorianos han llenado los establecimientos comerciales con motivo del Black Friday, con descuentos que han alcanzado hasta el 50%, sobre todo en las tiendas de las cadenas y en las grandes superficies. El Centro Comercial Camaretas vivió una jornada «completa», con chocolatada para celebrar su aniversario, mientras el pequeño comercio lo asumió con resignación porque no puede hacer frente a estas rebajas tan fuertes en medio de la campaña y menos aún sin los Soria Bonos, que esta campaña se han esperado al lunes.

«Muy animadas» han estado las ventas durante todo el día en el Centro Comercial Camaretas, desde primera hora de la mañana, si bien el pico fuerte se registró por la tarde hasta el cierre, donde los clientes llenaron también los locales de hostelería. El gerente del espacio, Félix Sanz, constató ayer un importante repunte, pese a que algunos establecimientos llevaban con descuentos desde hacía ya unos días. Otros solo estuvieron ayer con los precios especiales y otros aguantarán hasta mañana domingo. Y lo más demandado, «textil», sin duda.

Cree que muchos usuarios han esperado hasta el Black Friday para comprar y aprovechar los descuentos, lo que se ha notado en los resultados del mes de noviembre. «Se ha visto mucho gasto contenido que hoy repercutirá con el Black Friday, y que espero que deje unas buenas cifras».

Y no son pocos los que se suman a las compras navideñas estos días: «Como hay muchas tiendas que dan la opción de dos meses para cambio o devolución, la gente no se lo piensa».

Por su parte, el pequeño comercio se sumó «porque no queda otro remedio», pero no puede luchar contra las grandes superficies, que cada año adelantan antes las promociones: «Las grandes plataformas llevan bombardeando con descuentos todo el mes. Es una lucha tremenda y muy desigual porque al final se llevan a los clientes a su terreno», señaló ayer el presidente de FecSoria, Adolfo Sainz. «Nosotros somos más serios con nuestros clientes. Mantenernos un precio toda la temporada, y luego hacemos un esfuerzo enorme en las rebajas de invierno y de verano porque es final de temporada y para no quedarnos con género». Por eso, critica la situación porque «las grandes superficies convierten esto en un auténtico cachondeo. Ya todos los días es algo».

Además, recordó que este año ha coincidido con el retraso de la campaña de los Soria Bonos, que se empezarán a emitir el próximo lunes, con lo que cree que mucha gente esperará a estos descuentos. «Confío en los bonos y en las Navidades». Una promoción del Ayuntamiento de Soria en colaboración con descuentos de cinco euros por cada 25 euros de compras que se pueden acumular a las ofertas de los comerciantes.

El Instituto Castilla de Soria ha ofrecido uno de los mejores productos para este Black Friday: el de la formación práctica. Gracias a uno de sus proyectos se ha puesto en marcha una tienda para dar una nueva vida a los juguetes en desuso, pero también para aprender pautas de consumo responsable y de emprendimiento.

La experiencia del Aula de Emprendimiento en Formación Profesional del IES Castilla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeos, financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y por la Unión Europea-NextGenerationEU, ha culminado con un proyecto empresarial con fines sociales bajo la marca ‘RE-TOY, Renueva Sonrisas’.

Re-Toy es un proyecto de emprendimiento social en el que el alumnado ha recolectado juguetes nuevos o en óptimas condiciones para hacer feliz a los niños con menos oportunidades a través de Cáritas Soria y Cruz Roja Soria.