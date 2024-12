Si vas a pasar por Soria, estos restaurantes de carretera te interesan

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Entre otras muchas cosas, Soria es conocida por sus exquisiteces gastronómicas. La provincia dispone a lo largo y ancho de su territorio con muchos restaurantes en los que disfrutar de una buena comida probando las delicias que ofrece esta tierra. Pero, además, también cuenta con restaurantes de carretera en los que es muy grato hacer una parada aprovechar para comer y descansar un rato del volante. Evidentemente, no están todos los que son, pero aquí van cinco que no hay que perderse y que no cuentan con estrella Michelín.

Restaurante El Rosco. Matalebreras. Sorprende al cliente su amplia carta y la rapidez en el servicio. La cocina castellana es protagonista con platos caseros, productos frescos y bien presentados. Los amantes de la casquería tienen aquí un buen lugar para disfrutarla con fantásticas elaboraciones de morros, callos o lengua escabechada. Los platos de cuchara también disponen de un espacio destacado en la carta.

Restaurante Carlos Mary. Medinaceli. Abierto desde 1966 se ha convertido en un negocio familiar. Desde el primer día de trabajo han basado su gestión en la ilusión y el orgullo de ofrecer la mejor cocina de la zona. Basan su propuesta gastronómica en platos sencillos y caseros, hechos con productos frescos, naturales y de la zona. Su horario es amplio por lo que el cliente puede disfrutar tanto de un buen desayuno, un almuerzo caliente o comidas y cenas en base al menú o la carta. Además, preparan platos de temporada, por lo que en los meses de invierno siempre habrá un guiso caliente.

Restaurante Cadosa. Carretera Zaragoza (N-122) kilómetro146. Comida casera y saludable donde poder disfrutar de un menú diario a solo un paso de Soria. Ofrece comida casera con buena relación calidad–precio. En la cafetería el cliente podrá degustar, también, apetecibles raciones castellanas, variedad de tapas o el tradicional torrezno.

Restaurante La Venta Nueva. Kilómetro 185 de la carretera N-122. Esta empresa familiar ofrece a sus clientes ingredientes de calidad, dieta mediterránea y productos de temporada. Todos los años participan en las Jornadas de la trufa, la Semana de la Tapa Micológica o de la Tapa de la Croqueta entre otros certámenes. Uno de sus productos estrella y por el que son reconocidos dentro y fuera de Soria es por el torrezno, "posiblemente el más apreciado del mundo", indican.

Restaurante Venta de Valcorba. Carretera de Zaragoza a Soria kilómetro 147. Recientemente ha cambiado de gestión apostando por platos mediterráneos que pueden degustarse durante el desayuno y el almuerzo. Entre las especialidades regionales se incluyen los torreznos, los platos de embutido o las salchichas al vino. La cafetería también prepara raciones, bocadillos, cazuelas y pinchos variados.