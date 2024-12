Los empleados municipales tildan de «farsa» la negociación de la RPT

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La situación del área de Personal del Ayuntamiento de Soria es crítica y podría estallar de forma definitiva si el equipo de Gobierno cumple sus planes y aprueba esta semana la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El Comité de Empresa, de forma unánime, remitieron ayer un escrito donde dejan clara su postura referente al documento que pretende aprobar el Ayuntamiento en el Pleno del próximo viernes y no dudan en calificar como «farsa» el proceso negociador que se ha desarrollado durante las últimas semanas.

El pronunciamiento de los sindicatos llega una semana después de que el concejal de Personal, Eder García, explicara que los sindicatos no habían votado la RPT. El edil defendió, como ha hecho desde el primer momento, la necesidad de aprobar esta RPT para dar salida a la estabilización de personal y lanzar la oferta de empleo de 2024. La previsión es que la nueva estructura del personal municipal se apruebe en el Pleno municipal ordinario de diciembre que se celebrará el viernes.

La principal queja que argumentan desde el Comité de Empresa se centra en la falta de negociación que ha existido, a su juicio, durante todo el procedimiento. «Desde el primer día se ha llamado mesa general de negociación a unas reuniones que hemos tenido con los responsables municipales de Personal, en las que no se han mantenido los criterios de negociación básicos», aseguran en un comunicado respaldado por USO, UGT, CCOO y CSIF. «Sobre la mesa han puesto un documento ‘inamovible’», insisten recalcando que «’lentejas’ fue la palabra inicial con la que se abría la primera reunión».

Los sindicatos consideran que desde el Ayuntamiento se ha utilizado tanto la estabilización como el poco tiempo de margen para la negociación como «excusa y palanca para forzar su aprobación».

Es la principal queja, pero en el fondo, desde la representación laboral insisten en que el documento presentado «no responde a ningún estudio técnico de los puestos de trabajo». «Reclamamos ese estudio y no nos fue facilitado, por lo que para nosotros, no existe», explican recordando que «después de 10 años sin presentación anual, se presenta una RPT que tiene en su conjunto menos puestos que la actual». «Entendemos que eso no puede ser posible después de ver cómo aumentan las instalaciones municipales y se privatizan labores de puestos estructurales y por tanto, se encarecen los servicios», señalan.

En el documento hay «retoques importantes» que «no han sido pactados con la parte social» y que para los sindicatos «destilan algo más que una simple maniobra para encajar la estabilización, y que incumple el Convenio Colectivo». Asimismo aseveran que han tenido que pedir las actas de las reuniones «porque no han sido aprobadas después de cada encuentro» y que «cuando se nos han entregado, tres meses más tarde, su contenido nada tenia que ver con las intervenciones de los sindicatos».

«Por lo tanto, consideramos una farsa estas mal llamadas negociaciones», resumen en el comunicado. Los sindicatos van más allá apuntando que no las reconocen como tal y que «nos preguntamos quién falta realmente a la responsabilidad, como han manifestado, para con las políticas de empleo, el convenio colectivo y el cumplimiento de la legislación laboral».

La situación con la RPT es el último punto de desencuentro entre las partes, pero no es el único pendiente. Los sindicatos recuerdan en su escrito otras cuestiones que permanecen atascadas en el área de Personal del Ayuntamiento de Soria. En este sentido incidieron en que en los últimos dos años no se han «presentado ni consensuado» el calendario anula para los centros de trabajo o que «aún no ha sido capaz de hacer un Plan de Igualdad para sus trabajadores». Otros puntos pendientes con el Convenio Colectivo, denunciado hace dos años. Los sindicatos también recuerdan que «ha tenido que ser el Procurador del Común el que recuerde al Ayuntamiento de Soria que lleva dos años de retraso en el cumplimiento de la Ley de Estabilización incumpliendo los plazos de estabilización en el empleo. «En resumen, incumpliendo el convenio colectivo una y otra vez», concluyen.