La plantilla de servicios auxiliares pide la subrogación a la nueva firma

Los trabajadores de los servicios auxiliares del Ayuntamiento reclaman la subrogación en sus puestos, en idénticas condiciones en las que estaban hasta la entrada del nuevo gestor. Esto no se ha producido y es algo que no sólo motiva su queja sino que están dispuestos a acudir a la justicia para defender los que entienden que son sus derechos. Una nueva empresa se ha hecho cargo de la gestión de ciertas tareas en la Audiencia, Cines Mercado y otros menesteres, pero desde ella «no han hecho la subrogación» a la que entienden que tienen derecho. Este ‘traspaso’ de trabajadores no figuraba en el pliego, pero «bajo el convenio, bajo la ley, era obligatorio hacer la subrogación», comentaron por parte de los empleados afectados.

La plantilla sostiene que no es una cuestión del pliego, sino de la ley, del Estatuto de los Trabajadores. Concretamente, del artículo 44.1. El texto legal establece que «el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente».

Son 15 los trabajadores afectados, aunque dos se han desmarcado por circunstancias personales. A 13 «no se nos ha hecho subrogación ni se ha informado». La empresa nueva al frente de los servicios auxiliares ha hecho «ofertas por debajo de las cantidades que estábamos percibiendo». Los 13 «no hemos aceptado, porque están por debajo de las condiciones mínimas, por debajo de lo que estábamos antes», indicaron por parte de los empleados.

Los empleados afectados se han reunido con su abogado y, a falta de alguna documentación para proceder, irán a la justicia para «luchar por la subrogación». Consideran que «no se ha cumplido la ley, aquí ha habido alguien que se ha saltado la ley a la torera». Aproximadamente una decena de los empleados, calcularon estas fuentes, irán al juzgado a reclamar sus derechos. Insistieron en que no es un tema que atañe al pliego, sino al convenio. «Si el pliego no lo marca, da igual, te tienes que regir por el convenio».